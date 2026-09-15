"NIJEDNO MESTO U SRBIJI NE SME BITI ZABORAVLJENO": Vučević danas boravio u poseti Nišavskom okrugu
PREDSEDNIK Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević obišao je danas Nišavski okrug - Nišku banju, Svrljig, Gadžin Han i Aleksinac gde je razgovarao sa građanima o njihovim problemima i potrebama i istakao da je važno graditi Srbiju u kojoj se svako mesto razvija i svaki čovek poštuje.
Vučević je u Gadžinom Hanu istakao da se na Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, sećamo svih koji su Srbiju branili hrabrošću, žrtvom i verom u zajednički cilj.
- Sloboda koju su nam ostavili obavezuje nas da čuvamo svoju zemlju, sačuvamo mir i poštujemo dostojanstvo svakog građanina. Njihova politika počinje besom, a završava se blokadama i nasiljem. Naša politika mora biti politika ujedinjenja, politika koja čuva Srbiju i pre svega donosi konkretne rezultate - rekao je Vučević.
On je poručio da srpski narod treba da bude ujedinjen u velikim stvarima, da bi imali pravo na razlike u malim. Kako kaže, to je najjasnija razlika između Srbije koju bi neprestano da zaustavljaju novim sukobima i Srbije koja razgovara, radi, gradi i ide napred.
- Ne govorimo samo o jednom gradu ili jednom kraju, već o celoj Srbiji. Politika liste 'Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija' stiže do svakog grada, opštine i sela, jer nam je svaki čovek pođednako važan. Samo ujedinjena Srbija može da sačuva slobodu i stabilnost i nastavi putem napretka. Samo ujedinjena Srbija je Srbija koja pobeđuje - poručio je Vučević. Vučević je u selu Prva Kutina kod Niške banje razgovarao sa meštanima o problemima sa kojima se svakodnevno suočavaju, naveo je na Instagramu.
- Jedinstvo se ne pokazuje samo zastavom i rečima - ono se dokazuje delima, brigom o svakom čoveku i time što nijedno mesto u Srbiji nije zaboravljeno. Svaki grad, opština i selo moraju imati jednaku šansu za razvoj. Naš cilj je da ljudi ostanu na svojim ognjištima, da imaju posao, osnivaju porodice i ostvaruju svoje ideje. Država mora biti pouzdan partner svima koji žele da rade, proizvode i otvaraju nova radna mesta- dodao je on. Kako kaže, nastavlja da sluša narod i da zajedno gradi Srbiju u kojoj se svako mesto razvija, a svaki čovek poštuje.
Predsednik SNS posetio je i Svrljig gde se sastao sa ljudima koji se bave lekovitim biljem, pečurkama, otkupom i preradom šljiva, hladnjačama, prevozom, proizvodnjom delova za železnicu, vina, sirćeta, nameštaja i trgovinom.
- Sve što smo čuli i videli pokazuje koliko znanja, rada i preduzetničke energije može da postoji u jednoj maloj opštini kada ljudi dobiju priliku i podršku. Ovi privrednici najbolje znaju koliko su važni stabilno tržište, pouzdan prevoz, dostupna radna snaga, jasna pravila i podrška novim ulaganjima. Naš zadatak je da čujemo šta ih sputava i da zajedno pronađemo rešenja koja će im omogućiti da prošire proizvodnju, otvore nova radna mesta i ostanu u svom kraju- rekao je on i dodao da snažna lokalna privreda znači i snažnu Srbiju. U Aleksincu je razgovarao sa članovima proširenog sastava Opštinskog odbora Srpske napredne stranke.
- Srbija je najjača kada njeni ljudi rade zajedno. Možemo da se razlikujemo, ali ne smemo dozvoliti da nas mržnja i podele oslabe pred izazovima koji su pred nama. Kada Srbiju stavimo na prvo mesto, možemo da sačuvamo slobodu i stabilnost, nastavimo putem razvoja i ostvarimo rezultate koje niko od nas ne bi mogao sam.Samo ujedinjeni možemo da nastavimo da gradimo Srbiju koja pobeđuje- zaključio je Vučević.
(Tanjug)
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