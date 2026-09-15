BETBILDER DANA - Pet opklada u jednoj
liverpul dočekuje Totenhem u derbiju EF Liga kupa, a tipsteri novosti su vam pripremili betbilder za ovaj meč
Betbilder za utorak
21.00 Liverpul - Totenhem
- Konačan ishod: 1
Liverpul i dalje nema poraz pod vođstvom Andonija Iraole, iako je za vikend odigrao bez golova protiv Fulama. Totenhem, s druge strane, još nije uspeo da opravda velika ulaganja tokom leta. „Pevci“ posle četiri kola nemaju nijednu pobedu u Premijer ligi, a u istom periodu nisu postigli nijedan gol.
- Igrač ukupno faulova: Aleksis Makalister 1+
Makalister je počeo dve od prve četiri utakmice Liverpula u Premijer ligi, kao i jedini evropski meč protiv Atletiko Madrida. Argentinski vezista je dobio žuti karton na dva od poslednja tri nastupa, a u Premijer ligi u proseku pravi jedan prekršaj po utakmici.
- Igrač ukupno faulova: Cimikas 2+
Konstantinos Cimikas imao je ograničenu minutažu ove sezone kao druga opcija iza Miloša Kerkeza, ali bi zbog najavljene rotacije Andonija Iraole mogao da dobije priliku u ovom meču. Grčki defanzivac u Premijer ligi ove sezone u proseku provodi 32 minuta na terenu i pravi dva prekršaja po utakmici.
- Igrač postiže gol: Kodi Gakpo bilo kada
Gakpo je vrlo lako ovaj meč mogao da počne na suprotnoj strani, pošto se letos povezivao sa prelaskom u Totenhem. Holandski napadač je već upisao četiri gola ili asistencije ove sezone, a protiv „pevaca“ ima sedam golova ili asistencija na devet nastupa.
- Faulovi nad igračem: Konor Galaher 2+
Konor Galaher nije bio starter na dve od poslednje tri utakmice u Premijer ligi, pa bi bivši vezista Čelsija mogao da dobije priliku za nastup. Galager je na dva ligaška nastupa ove sezone u proseku iznudio tri prekršaja po utakmici.
Kvota: 8,00
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