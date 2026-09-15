Evo koliki je prosek godina tzv. studentske liste, a koliki "Ujedinjene Srbije"
KAKO su i sami najavili, na tzv. studentskoj listi nema studenata.
Nakon što su nakon više od godinu dana skrivanja objavili imena kandidata za svoje narodne poslanike, moglo se videti dosta poznatih lica - Zlatko Kokanović, Tihomir Stanić, Dejan Šoškić, Ilija Srdanović...
Ono što je interesantno je da je prosek godina kandidata na studentskoj listi veći od proseka godina na listi "Ujedinjena Srbija" za gotovo 7 godina.
Tačnije - prosek godina na studentskoj listi je 50,6, dok je prosek godina na listi koju predvodi Aleksandar Vučić 43,5.
Studenti na Vučićevoj listi
- Miloš Pavlović, koji se nalazi na 27. mestu liste
- Student Pravnog fakulteta Vukašin Vučićević
- Luka Lalošević iz Rume
- Marija Stanković iz Žitorađe
- Vladimir Balać iz Futoga
- Anja Ranković iz Novog Kneževca
- Vukašin Đoković iz Novog Sada
- Lazar Aksentijević iz Zvečana, koji je naveden kao doktorand – student
- Anđelija Hajdana Bakalović iz Beograda,
- Nina Trnavac iz Užica,
- Luka Žarić iz Sremske Mitrovice
- Jovana Aranđelović iz Beograda
- Ilijana Pavlović iz Titela
Pri kraju liste nalaze se i Milica Radić, Simona Majkić, koja je navedena kao student prava, Tamara Rnjaković, Milica Šujdović, Mina Marić, Željko Zdravković i Vojin Živanović
Na studentskoj listi Šoškić, Srdanović, Kokanović, Stanić...
Nosilac studentske liste je Ilija Srdanović, dok su među poznatijim kandidatima Zlatko Kokanović, Tihomir Stanić, Dejan Šoškić, bivši guverner Narodne banke Srbije, za kog je Vučić nekoliko puta izjavio da bi ga "stavili za premijera kako bi ponovo uništio dinar".
Vučić: Pravi lideri "studentske liste", u kojoj nema studenata, su Bojan Pajtić i Dušan Petrović
Gostujući na Pinku, Vučić je večeras govorio i o imenima na studentskoj listi.
- Stvarni lideri su on (Pajtić) i Dušan Petrović, dakle nikakva studentska lista - na njoj nema studenata, stvarni lideri su Pajtić i Dušan Petrović - rekao je Vučić.
Vučić je naglasio da je on sa druge strane "nosilac liste stvarno slobodnih ljudi, koji hoće da brane demokratiju u ovoj zemlji, koji neće da dozvole totalitarizam".
- Kako je bilo moguće da vi odjednom imate ljude koji uvek za sebe govore da su 'slobodni građani', da su oni ti koji nisu obavezani sendvičima, platama, primanjima i svim drugim, koji samostalno donose svoje odluke? Kako je moguće da samostalno donosite svoje odluke, a neko vas kao u tor tera da potpisujete listu koju niste ni videli? Listu za koju ne znate ko je prvi na njoj. Ne znate ni ko je drugi. Ne znate ni ko je treći. Ne znate ni ko odlučuje o toj listi, u krajnjoj liniji - rekao je Vučić.
(Blic)
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