Politika

VUČIĆ POKAZAO POKLON OD MOJSILOVIĆA: "Milanova doktrina je da su tenkovi najvažniji" (VIDEO)

T.J.

13. 09. 2026. u 14:27

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na Instagramu povodom taktičke vežbe sa bojevim gađanjima "Pobednik 2026" i poklona koji mu je uručio načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović.

ВУЧИЋ ПОКАЗАО ПОКЛОН ОД МОЈСИЛОВИЋА: Миланова доктрина је да су тенкови најважнији (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Informer TV

Mojsilović je Vučiću uručio maketu modernizovanog tenka M-84 u znak zahvalnosti za sve što je, kako je navedeno, urađeno za Vojsku Srbije.

Vučić je naveo da je Mojsilović tenkista i da ne odustaje od svoje doktrine da su tenkovi najvažniji.

- Milanova doktrina je da su tenkovi najvažniji, jer, kako kaže: ’Kontrolišeš samo onu teritoriju na kojoj se tvoj tenk pojavio - napisao je Vučić na Instagramu.

On je dodao da mu je Mojsilović upravo zbog toga poklonio maketu tenka.

- Hvala Milanu i svim pripadnicima Vojske Srbije, bila mi je najveća čast da budem vrhovni komandant - naveo je Vučić.

Predsednik je objavu završio porukom:

- Živela Vojska Srbije! Živela Srbija!

BONUS VIDEO: Pogledajte moćne tenkove vojske Srbije

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