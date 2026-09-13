VUČIĆ POKAZAO POKLON OD MOJSILOVIĆA: "Milanova doktrina je da su tenkovi najvažniji" (VIDEO)
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na Instagramu povodom taktičke vežbe sa bojevim gađanjima "Pobednik 2026" i poklona koji mu je uručio načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović.
Mojsilović je Vučiću uručio maketu modernizovanog tenka M-84 u znak zahvalnosti za sve što je, kako je navedeno, urađeno za Vojsku Srbije.
Vučić je naveo da je Mojsilović tenkista i da ne odustaje od svoje doktrine da su tenkovi najvažniji.
- Milanova doktrina je da su tenkovi najvažniji, jer, kako kaže: ’Kontrolišeš samo onu teritoriju na kojoj se tvoj tenk pojavio - napisao je Vučić na Instagramu.
On je dodao da mu je Mojsilović upravo zbog toga poklonio maketu tenka.
- Hvala Milanu i svim pripadnicima Vojske Srbije, bila mi je najveća čast da budem vrhovni komandant - naveo je Vučić.
Predsednik je objavu završio porukom:
- Živela Vojska Srbije! Živela Srbija!
BONUS VIDEO: Pogledajte moćne tenkove vojske Srbije
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