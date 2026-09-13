MOJSILOVIĆ PONOSAN: Snaga Vojske Srbije garantuje bezbednost i mir u Srbiji i na Balkanu

NAČELNIK Generalštaba Vojske Srbije general, Milan Mojsilović, izjavio je danas da su na združenoj taktičkoj vežbi sa bojevim gađanjima "Pobednik 2026" na Pešteri prikazane operativne sposobnosti Vojske Srbije i istakao da je srpska vojska snaga koja obezbeđuje bezbednost i mir u Srbiji i regionu.

Foto: Printskrin Informer TV

- Ja mislim da Srbija sa ponosom može da posmatra izgradnju operativnih sposobnosti Vojske Srbije, obzirom da je ona definitivno snaga koja garantuje bezbednost i mir ne samo u Srbiji nego i na Balkanu - rekao je Mojsilović na privremenom poligonu "Pešter" u blizini sela Buđevo, u opštini Sjenica, po završetku združene taktičke vežbe sa bojevim gađanjima "Pobednik 2026".

On je izrazio zadovoljstvo i ponos na rezultate onoga što je danas prikazano.

- Ovo je definitivno rezultat višegodišnjih ulaganja u Vojsku Srbije, naravno i ukupne podrške koja je došla sa najvišeg državnog nivoa, u cilju izgradnje operativnih sposobnosti Vojske Srbije, a koje ste danas imali prilike da vidite direktno na terenu - rekao je Mojsilović.

Foto: Tanjug/Rade Prelić

On je rekao da je danas, pored novina u korišćenju i upotrebi novih sredstava ratne tehnike, prikazan i element koji se odnosi na sposobnost. S tim u vezi, naveo je da je za sposobnost potrebno i vreme, i obuka, kao i efektivni rezultati u upotrebi navedenih sredstava.

Mojsilović je svim vojnicima koji su učestvovali na ovoj vežbi izrazio zahvalnost na onome što su prikazali i pohvale usmerio i ka jedinicama koje su učestvovale u radu.

Mojsilović je predsedniku Srbije i vrhovnom komandantu Vojske Srbije, Aleksandru Vučiću, uručio poklon maketu modernizovanog tenka M84 u znak zahvalnosti za sve ono što je urađeno za Vojsku Srbije na čemu je Vučić zahvalio.

Foto: Printskrin Informer TV

- Pošto nam je ovo poslednja vežba gde sam ja vrhovni komandant, a Milan Mojsilović je tenkista i koliko god mu objašnjavate da tenkovi su manje važni, on neće da odustane od svoje doktrine da su tenkovi najvažniji, jer kontrolišeš samo onu teritoriju gde se tvoj tenk pojavio, to je njegova doktrina i zato mi sad poklanja ovu maketu tenka. Hvala još jednom i sve najbolje vam želim - rekao je Vučić.

(Tanjug)

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