Politika

IZBORI SU JEDINO MERILO NARODNE VOLJE! Đilasu smeta okupljanje patriotskih snaga, Vučević mu očitao lekciju

В.Н.

13. 09. 2026. u 14:19

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LIDER SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević reagovao je danas na tvit Dragana Đilasa u kojem je čestitao Aleksandru Vučiću i Vojislavu Šešelju na zvaničnom ujedinjenju.

ИЗБОРИ СУ ЈЕДИНО МЕРИЛО НАРОДНЕ ВОЉЕ! Ђиласу смета окупљање патриотских снага, Вучевић му очитао лекцију

Foto: Novosti

-Konstrukcije propalog opozicionog bloka nas uopšte ne iznenađuju, ali vas činjenice opet demantuju. Svako ko barem malo razume politiku zna da ovde nije reč ni o kakvom „utapanju”, već o maksimalnoj odgovornosti prema državi u trenutku kada se nad Srbijom vrše nezapamćeni geopolitički pritisci- napisao je Vučević na Iksu.

On je dodao da su Srpska napredna stranka i Aleksandar Vučić jasno pokazali da je nacionalno jedinstvo iznad svih stranačkih kalkulacija.

-Okupljanje svih rodoljubivih i patriotskih snaga na jednoj listi je direktan odgovor na pokušaje destabilizacije Srbije, a ne odricanje od bilo kog strateškog cilja ili evropskog puta. Srbija danas vodi isključivo samostalnu, nezavisnu i suverenu politiku. Smernice naše države ne diktira niko sa strane, niti ih određuju pojedinci na listi, već isključivo volja građana i predsednik Aleksandar Vučić. Naša politika očuvanja vojne neutralnosti, odbrane Kosova i Metohije, uz paralelan nastavak modernizacije i izgradnje zemlje, jeste politika koja donosi istorijske rezultate. Priče o „diktaturi” i plašenje naroda su matrice svih onih koji nemaju ni plan, ni program, niti podršku u narodu. Građani Srbije odlično vide ko je izgradio nove bolnice, auto-puteve, brze pruge i otvorio stotine hiljada radnih mesta, a ko zna samo da kritikuje i priželjkuje haos. Izbori su jedino merilo narodne volje. Na njima se ne pobeđuje jeftinom demagogijom, nego konkretnim delima, a građani će opet podržati stabilnu, jaku i ujedinjenu Srbiju predvođenu Aleksandrom Vučićem- istakao je lider SNS.

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