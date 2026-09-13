IZBORI SU JEDINO MERILO NARODNE VOLJE! Đilasu smeta okupljanje patriotskih snaga, Vučević mu očitao lekciju

LIDER SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević reagovao je danas na tvit Dragana Đilasa u kojem je čestitao Aleksandru Vučiću i Vojislavu Šešelju na zvaničnom ujedinjenju.

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-Konstrukcije propalog opozicionog bloka nas uopšte ne iznenađuju, ali vas činjenice opet demantuju. Svako ko barem malo razume politiku zna da ovde nije reč ni o kakvom „utapanju”, već o maksimalnoj odgovornosti prema državi u trenutku kada se nad Srbijom vrše nezapamćeni geopolitički pritisci- napisao je Vučević na Iksu.

On je dodao da su Srpska napredna stranka i Aleksandar Vučić jasno pokazali da je nacionalno jedinstvo iznad svih stranačkih kalkulacija.

Konstrukcije propalog opozicionog bloka nas uopšte ne iznenađuju, ali vas činjenice opet demantuju.



Svako ko barem malo razume politiku zna da ovde nije reč ni o kakvom „utapanju”, već o maksimalnoj odgovornosti prema državi u trenutku kada se nad Srbijom vrše nezapamćeni… https://t.co/lQr9AhtjXW — Miloš Vučević (@milos_vucevic) September 13, 2026

-Okupljanje svih rodoljubivih i patriotskih snaga na jednoj listi je direktan odgovor na pokušaje destabilizacije Srbije, a ne odricanje od bilo kog strateškog cilja ili evropskog puta. Srbija danas vodi isključivo samostalnu, nezavisnu i suverenu politiku. Smernice naše države ne diktira niko sa strane, niti ih određuju pojedinci na listi, već isključivo volja građana i predsednik Aleksandar Vučić. Naša politika očuvanja vojne neutralnosti, odbrane Kosova i Metohije, uz paralelan nastavak modernizacije i izgradnje zemlje, jeste politika koja donosi istorijske rezultate. Priče o „diktaturi” i plašenje naroda su matrice svih onih koji nemaju ni plan, ni program, niti podršku u narodu. Građani Srbije odlično vide ko je izgradio nove bolnice, auto-puteve, brze pruge i otvorio stotine hiljada radnih mesta, a ko zna samo da kritikuje i priželjkuje haos. Izbori su jedino merilo narodne volje. Na njima se ne pobeđuje jeftinom demagogijom, nego konkretnim delima, a građani će opet podržati stabilnu, jaku i ujedinjenu Srbiju predvođenu Aleksandrom Vučićem- istakao je lider SNS.