Politika

SRBIJA CILJA SAM EVROPSKI VRH: Vučić otkrio moćnu ekonomsku formulu za istorijski uspeh naše zemlje

V.N.

12. 09. 2026. u 10:50

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić poručio je da naša zemlja jača svoju ekonomiju i gradi snažnu državu koja se više ne takmiči sa regionom, već sa najboljima na kontinentu.

СРБИЈА ЦИЉА САМ ЕВРОПСКИ ВРХ: Вучић открио моћну економску формулу за историјски успех наше земље

Foto: A. Đokić

- Ako Srbija bude prva po stopi rasta u Evropi, postoji nekoliko parametara koje gledate. Morate da gledate stopu nezaposlenosti, inflacije, javnog duga u odnosu na BDP, stopu rasta. Kada sve to gledate stopa rasta je veoma važna. Kina dve i po decenije ima preko 5 posto stopu rasta - rekao je predsednik Vučić.

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