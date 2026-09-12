SRBIJA CILJA SAM EVROPSKI VRH: Vučić otkrio moćnu ekonomsku formulu za istorijski uspeh naše zemlje

ZAMENIK predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev izjavio je danas da su glasine o planovima Rusije da napadne Evropu jednako besmislene kao i tvrdnje da se u Rusiji priprema nova mobilizacija, "Glasine da Rusija priprema neke akcije protiv Evrope ili da uopšte želi da napadne Evropu jednako su besmislene kao i priče o mobilizaciji.