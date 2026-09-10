VUČIĆ O PROVOKACIJAMA IZ SARAJEVA: Treba da idemo u rat? Ja to ne želim, možemo da istrpimo dokle god imamo najveći rast BDP
PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, učestvovao je na panelu u okviru Foruma GLOBSEC BELTALKS.
On je o huškačkim izjavama iz Sarajeva rekao:
- Srbija da suspendije sa Srpkom ili obratno? Što se tiče Heleza, to je nažalost veoma loša, zlostuna i huškačka izjava, nećemo odgovarati provokativno. Neki ljudi sebe svakkao precenjuju, druge svakako potcenjuju. Neka rade svoje posao. Iz takvih emocija, vi jasno vidite šta misle o Rpublici Srpskoj i Dejtonu. Neka rade svoje posao. Možemo da istrpimo, dok imamo najvišu stopu rasta u Evropi. Treba da idemo u rat? Ja to ne želim.
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