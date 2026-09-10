PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić učestvuje na panelu u okviru Foruma GLOBSEC BELTALKS.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Vučić se obraća na Betalks-u.

- Sledeće godine, prema prognozi MMF-a, imaćemo 4,5 odsto, po čemu ćemo ponovo biti broj 1 u Evropi - rekao je Vučić na panel diskusiji "Neophodnost adaptacije: konkurentnost i trgovina u novoj eri" odgovarajući na pitanje moderatora, urednika za Evropu Radija Slobodna Evropa Rikarda Jozvjaka kako uspeva da privuče investitore i objasni im zašto da investiraju baš u Srbiju i klade se na nju.

Vučić je rekao da to nije lako i ukazao da je u Evropi manje investicija nego ikada ranije iz raznih razloga i da je na to dosta uticala gepolitika.

- Do sada smo privlačili 61 do 62 odsto stranih direktnih investicija na celom Zapadnom Balkanu, ali pravi problem je da kada imate male stope rasta u Evropi, onda ne možete da privučete mnogo investitora iz Zapadne Evrope. To je pravi problem za nas i moramo da pronađemo neki drugi načini da se podrži i ohrabri naš rast u godinama koje dolaze - istakao je Vučić.

Na pitanje zašto ulagati u Srbiju, Vučić kaže:

- Pitanje je komplikovano. Manje je investicija nego ikada pre, iz raznih razloga, ne samo ovde, već širom Evrope i u mnogim delovima sveta. Srbija je u prvoj polovini godine dostigla stopu rasta 3,5 odsto, a to je rezultat broj 1 u Evropi. Da li sam apsolutno zadovoljan? Nisam.

- Nije moguće praviti planove sa velikim ratovima u Ukrajini i na Bliskom Istoku. Malopre sam čuo da je cena gasa 168 dolara na hiljadu kubika, a cena nafte premašila 100 dolara. Ako govorimo o svetskoj trgovini, ne radi se o tržištu. Danas vidimo da svi se bave ne samo subvencijama, već uvode barijere, tarife, carine protiv konkurenata da bi napravili prednosti za sopstvena preduzeća. Tako dolazimo do sveta koji je nesiguran i gde ne možete planirati.

- Nama je išlo nešto bolje od ostalih u regionu, ali ne možemo biti zadovoljni ako svima ne ide kako treba.

Govoreći o posledicama sahrane Ratka Mladića, predsednik je rekao:

- Lako bi mi bilo da se pravdamo, ne želim to da radim. Lako je pronaći žrtvenog jarca i reći imamo državnog krivca, to je uvek Srbija, to je Vučić, ali niko nije dublje analizirao situaciju. Kada je ratni zločinac Praljak 2017. izvršio samoubistvo u Hagu, u hrvatskom parlamentu, imali su izjavljivanje saučešća i minut ćutanja, imali su i deklaraciju u kojoj su neprihvatljive svih šest presuda protiv hrvatskih generala. Niko nije hteo da se zapita da li je bilo nečega gde smo mi krivi. Niko se nije zapitao zašto su ti ljudi u tako velikom broju prisustvovali sahrani. To je zato što je ljudima dozlogrdilo da nas ponižavaju. Srbi jedini nisu hteli da se otcepe od Jugoslavije, a samo su Srbi optuživani i osuđivani na zatvorske kazne. Dejtonski sporazum je promenjen na desetine puta. Briselski sporazum iz 2013. mi smo sve ispunili, nažalost smo rasformirali policiju i sudski i pravosudni sistem, a oni još nisu formirali ZSO. A prošlo je 13 godina. EU je bila supotpisnik. Zar ne vidite šta je razlog?

- Možda nismo toliko daleko od najgoreg scenarija i zato sam svom narodu rekao, moramo da zaboravimo sve, moramo da budemo fokusirani na svoj ekonomski rast. Ne treba nam nikakav rat, nikakvo drugo poluvreme. Možda smo jedini kojima ne treba drugo poluvreme.

- Očekivali smo da će doći 20-30.000 ljudi. Očekivali smo više ljudi iz RS. Ali, nisam bio iznenađen emocijama - nastavio je Vučić priču o Mladićevoj sahrani, pa dodao:

- Mir je prvi prioritet srpskog naroda. Moramo da radimo na našem putu za EU. Da li će biti neke odmazde? Mislim da hoće.

Osvrnuo se Vučić i na učešće na Međunarodnom samitu o svemiru u Parizu gde je učestvovao juče i danas.

- Ne mislim da kao Evropljani svi mi zajedno imamo sve karte u svojim rukama. Sinoć sam na večeri u Parizu i nisam ništa znao o svemiru. Pripremio sam se i zapitao se kako si tako glup, predsednik si zemlje, a ne znaš ništa o toj temi. A onda sam sedeo okružen predsednicima najvećih francuskih kompanija. Pitao sam iskreno predsednika firme Planet koja obezbeđuje 80 odsto satelita za Ukrajinu, kakva je situacija u svetu. On mi je rekao, Amerika kasni za nama šest meseci, što znači da je tesna trka. Pre 20 godina je bila drugačija situacija, Evropa je bila mnogo niže.

- Da vam postavim pitanje. Pre 11 godina otišao sam u Srebrenicu, tamo sam se poklonio ispred spomenika i ostavio cveće. Onda sam ozbiljno napadnat i skoro linčovan. Nije bilo nikakve istrage i nikad niko od njih nije tražio da neko bude uhapšen. Ne govorim ovo da bih kritikovao, nego zato što kad god smo bili blizu da se pomirimo s Bošnjacima, neko je nešto uradio. I ova situacija s Mladićem je za to iskorišćena, da se pokrene najgora moguća kampanja protiv Srbije. Da li verujete da su svih 120.000 ljudi zločinci?

Najava

- Vučić će u 17.00 časova učesvovati na panel diskusiji Neophodnost adaptacije: konkurentnost i trgovina u novoj eri - saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Drugo izdanje konferencije BELTALKS: Belgrade Economic Talks (Beogradski ekonomski razgovori) zvanično je otvoreno danas u Beogradu obraćanjem osnivača i predsednika organizacije GLOBSEC Roberta Vaša.

On je istakao da je proširenje EU na prostor Zapadnog Balkana deo rešenja koje je Evropi potrebno, kao i da treba što pre ekonomski integrisati region u EU. Ovogodišnja konferencija BELTALKS u fokusu ima ekonomsku saradnju, konkurentnost i održivu ekonomsku transformaciju Evrope.

Kako je najavljeno, na skupu učestvuje oko 150 međunarodnih učesnika. Prvo izdanje konferencije BELTALKS održano je u decembru 2025. godine, uz učešće najviših srpskih funkcionera, među kojima je bio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.