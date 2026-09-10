VUČIĆ POSLAO MOĆNU PORUKU: „Moramo da prestanemo sebe da precenjujemo, a druge da potcenjujemo“

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas na konferenciji BELTALKS u Beogradu da Srbija mora da radi više nego ranije ukoliko želi da sačuva ostvarene rezultate, ocenivši da su pojedine zemlje Centralne Azije u ekonomskom razvoju prestigle Srbiju u mnogim oblastima.

Foto: Tanjug/MILOŠ MILIVOJEVIĆ

Vučić je, govoreći o ekonomskim reformama i rezultatima svoje vlasti, podsetio na teške odluke koje su, kako je naveo, donete tokom prethodnih godina.

- Imao sam koalicionog partnera kada sam dobio 48 odsto glasova, a on tri odsto. Ušao mi je u kancelariju sa spiskom uslovom. Prvi uslov na spisku bio je da naši ljudi ne rade nedeljom, a za petak i subotu da vidimo - rekao je Vučić.

On je istakao da je, uprkos političkim pritiscima, sproveo niz nepopularnih ekonomskih mera.

- Ja sam promenio Zakon o radu, smanjivao penzije i plate u javnom sektoru... Ko je to uradio u Evropi? Niko. Naše rezultate niko ne može da negira - poručio je predsednik Srbije.

Vučić je, međutim, upozorio da ostvareni rezultati ne smeju biti razlog za samozadovoljstvo i da Srbija mora da ubrza razvoj.

- Verujem da moramo da radimo mnogo više nego ranije, inače ćemo sve da izgubimo - rekao je on.

Posebno je ukazao na ekonomski napredak zemalja poput Uzbekistana i Kazahstana, čije stope privrednog rasta, kako je naveo, iznose između sedam i 8,5 odsto.

- Da li ste bili skoro u Uzbekistanu, Kazahstanu... Njihova stopa rasta je između sedam i 8,5. Mi to ne vidimo, mislimo da su na periferiji. Osim u demokratiji, prešišali su nas u svemu zato što su vredni - rekao je Vučić.

On je zaključio da Srbija mora realnije da sagledava sopstvene prednosti i slabosti, ali i napredak drugih zemalja.

- Moramo da prestanemo sebe da precenjujemo, a da druge potcenjujemo - poručio je predsednik Aleksandar Vučić.