Politika

VUČIĆ OTKRIO DETALJE RAZGOVORA SA MAKRONOM: Oni veruju da bez Srbije nema pravog proširenja EU

В.Н.

10. 09. 2026. u 18:10

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić učestvovao je na panelu u okviru Foruma GLOBSEC BELTALKS.

ВУЧИЋ ОТКРИО ДЕТАЉЕ РАЗГОВОРА СА МАКРОНОМ: Они верују да без Србије нема правог проширења ЕУ

Printskrin

Iz publike je postavljeno pitanje za predsednika Vučića da li je razgovor sa Makronom doneo neke opipljive rezultate o odnosima EU i Srbije.

- Mi uvek imamo određenu strategiju kada razgovaramo. Volim da pričam sa Emanuelom, jer je pametan i obrazovan i lako shvata stvari. Pričali smo o svim temama, naročito o bilateralnim odnosima Francuske i Srbije, dotakli se nekih njihovih investicija, kao i evropskog puta Srbije. Oni veruju da bez Srbije nema pravog proširenja. On zna sve naše poteškoće. Pričali smo i o nuklearnoj energiji, pitanjima koja se tiču svemira. I ja sam nešto novo naučio u protekla 24 sata - rekao je Vučić.

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