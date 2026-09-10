VUČIĆ OTKRIO DETALJE RAZGOVORA SA MAKRONOM: Oni veruju da bez Srbije nema pravog proširenja EU

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić učestvovao je na panelu u okviru Foruma GLOBSEC BELTALKS.

Printskrin

Iz publike je postavljeno pitanje za predsednika Vučića da li je razgovor sa Makronom doneo neke opipljive rezultate o odnosima EU i Srbije.

- Mi uvek imamo određenu strategiju kada razgovaramo. Volim da pričam sa Emanuelom, jer je pametan i obrazovan i lako shvata stvari. Pričali smo o svim temama, naročito o bilateralnim odnosima Francuske i Srbije, dotakli se nekih njihovih investicija, kao i evropskog puta Srbije. Oni veruju da bez Srbije nema pravog proširenja. On zna sve naše poteškoće. Pričali smo i o nuklearnoj energiji, pitanjima koja se tiču svemira. I ja sam nešto novo naučio u protekla 24 sata - rekao je Vučić.