MESECIMA SU VIKALI: Izbori! - Sada je počela borba za fotelje
Mesecima su tražili izbore, a kada su ih dobili, počela je borba za liste, mandate i fotelje. Ko će sa kim, ko će biti nosilac i ko će preko koga pokušati da stigne do parlamenta?
Nasuprot političkim računima stoje građani koji već 14 godina gledaju kako se Srbija gradi, razvija i menja. Građani će 25. oktobra pokazati čiju politiku žele za svoju zemlju.
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