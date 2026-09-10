Politika

MESECIMA SU VIKALI: Izbori! - Sada je počela borba za fotelje

В.Н.

10. 09. 2026. u 17:58

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Mesecima su tražili izbore, a kada su ih dobili, počela je borba za liste, mandate i fotelje. Ko će sa kim, ko će biti nosilac i ko će preko koga pokušati da stigne do parlamenta?

МЕСЕЦИМА СУ ВИКАЛИ: Избори! - Сада је почела борба за фотеље

Spasa Dakic / Sipa Press / Profimedia

Nasuprot političkim računima stoje građani koji već 14 godina gledaju kako se Srbija gradi, razvija i menja. Građani će 25. oktobra pokazati čiju politiku žele za svoju zemlju.

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