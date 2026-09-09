"IZMIŠLJAJU RAZLOGE ZA PROGON SRBA, A ŽMURE NA VELIČANJE USTAŠTVA" Vučević: Očekujemo da se EU jasno ogradi od ovakvih ekstremističkih ispada

PREDSEDNIK SNS i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević izjavio je danas da zahtevi marginalnih političkih opcija iz Zagreba, poput poslanika stranke DOMiNO Ivana Peternela, koji traži da se srpskom patrijarhu Porfiriju zabrani ulazak u EU, predstavljaju nastavak jeftine i opasne antisrpske kampanje, navodeći da očekuje da se EU ogradi od ovakvih ekstremističkih ispada. Vučević je na mreži X naveo da se takva antisrpska kampanja u Hrvatskoj redovno koristi za prikupljanje političkih poena.

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- Pozivati na zabranu kretanja poglavaru Srpske pravoslavne crkve, patrijarhu koji je godinama usred Zagreba gradio mostove dijaloga i širio poruke mira, predstavlja vrhunac političkog besmisla i otvorenog napada na verske slobode - naveo je Vučević.

Podmetanje lažnih optužbi i napadi na patrijarha Porfirija ne govore ništa, kako je dodao, o Njegovoj Svetosti, ali govore sve o dubini političke netolerancije i frustracije koja vlada u delu hrvatskog sabora.

- Sramotno je da se politički lideri u jednoj članici Evropske unije bave izmišljanjem razloga za progon verskih autoriteta, dok istovremeno žmure na veličanje ustaštva i napade na preostale Srbe u Hrvatskoj ili čak takvo ponašanje promovišu - istakao je Vučević.

Vučević je poručio da Srbija neće dozvoliti da se srpski patrijarh i Srpska pravoslavna crkva koriste u unutrašnjim političkim obračunima u Hrvatskoj.

- Očekujemo od Evropske unije da se jasno ogradi od ovakvih ekstremističkih ispada koji direktno narušavaju regionalnu stabilnost i dobrosusedske odnose - rekao je Vučević.

Poslanik stranke DOMiNO u Hrvatskom saboru Ivan Peternel izjavio je da smatra da Zagreb mora da inicira da se patrijarhu Srpske pravoslavne crkve Porfiriju zabrani ulazak u EU zbog veličanja Ratka Mladića.