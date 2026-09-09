Politika

"BLOKADERI SU PUCALI, NAPADALI I MALTRETIRALI LJUDE" Brnabić odgovorila Veselinoviću: Na ovim izborima se borimo za slobodnu Srbiju bez mržnje

В.Н.

09. 09. 2026. u 13:14

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PREDSEDNICA Skupštine Srbija Ana Brnabić odgovorila je Dobrici Veselinoviću.

БЛОКАДЕРИ СУ ПУЦАЛИ, НАПАДАЛИ И МАЛТРЕТИРАЛИ ЉУДЕ Брнабић одговорила Веселиновићу: На овим изборима се боримо за слободну Србију без мржње

Photo: Tanjug/Printscreen

- Jedina istina je da su simpatizeri i članovi blokaderskog pokreta i tzv. Studentske liste, a koju bezuslovno i bezrezervno podržava ZLF, pucali na ljude (Vrnjačka banja, Pionirski park), palili i rušili prostorije stranaka sa kojima se ne slažu (Novi Sad, Valjevo, Beograd), fizički napadali i maltretirali ljude (najstrašniji primer je bio Niš) i da im je politički program da će, ukoliko dođu na vlast, političke neistomišljenike šišati, juriti, tući, jahati. Na ovim izborima mi koji smo uz Aleksandra Vučića @avucic se borimo za slobodnu Srbiju u kojoj svako sme i ima pravo na svoje mišljenje i svoj stav, i za demokratiju. Za Ujedinjenu Srbiju, umesto podela i mržnje. - izjavila je Brnabić.

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