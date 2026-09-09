"BLOKADERI SU PUCALI, NAPADALI I MALTRETIRALI LJUDE" Brnabić odgovorila Veselinoviću: Na ovim izborima se borimo za slobodnu Srbiju bez mržnje
PREDSEDNICA Skupštine Srbija Ana Brnabić odgovorila je Dobrici Veselinoviću.
- Jedina istina je da su simpatizeri i članovi blokaderskog pokreta i tzv. Studentske liste, a koju bezuslovno i bezrezervno podržava ZLF, pucali na ljude (Vrnjačka banja, Pionirski park), palili i rušili prostorije stranaka sa kojima se ne slažu (Novi Sad, Valjevo, Beograd), fizički napadali i maltretirali ljude (najstrašniji primer je bio Niš) i da im je politički program da će, ukoliko dođu na vlast, političke neistomišljenike šišati, juriti, tući, jahati. Na ovim izborima mi koji smo uz Aleksandra Vučića @avucic se borimo za slobodnu Srbiju u kojoj svako sme i ima pravo na svoje mišljenje i svoj stav, i za demokratiju. Za Ujedinjenu Srbiju, umesto podela i mržnje. - izjavila je Brnabić.
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