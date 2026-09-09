Politika

VUČIĆ KOD MAKRONA: Predsednik Srbije u dvodnevnoj poseti Francuskoj

В. Н.

09. 09. 2026. u 13:21

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PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić boraviće u Parizu 9. i 10. septembra, gde će učestvovati na Međunarodnom samitu o svemiru, koji se održava na inicijativu predsednika Republike Francuske Emanuela Makrona i okuplja gotovo 120 stranih delegacija.

ВУЧИЋ КОД МАКРОНА: Председник Србије у дводневној посети Француској

Foto Profimedia

Tokom boravka u Parizu, predsednik Vučić obratiće se učesnicima plenarne sesije Samita na temu „Budući svemir za svet koji se brzo menja”, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Predviđeno je i da prisustvuje večeri koju u čast šefova država i vlada učesnika organizuje francuski predsednik.

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