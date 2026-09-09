VUČIĆ KOD MAKRONA: Predsednik Srbije u dvodnevnoj poseti Francuskoj
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić boraviće u Parizu 9. i 10. septembra, gde će učestvovati na Međunarodnom samitu o svemiru, koji se održava na inicijativu predsednika Republike Francuske Emanuela Makrona i okuplja gotovo 120 stranih delegacija.
Tokom boravka u Parizu, predsednik Vučić obratiće se učesnicima plenarne sesije Samita na temu „Budući svemir za svet koji se brzo menja”, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.
Predviđeno je i da prisustvuje večeri koju u čast šefova država i vlada učesnika organizuje francuski predsednik.
Preporučujemo
ŠEŠELj O GENERALU: Ratne zasuge Ratka Mladića su nesporne
08. 09. 2026. u 23:55
"POSTOJI OPASNOST" Šešelj objasnio najnoviji potez srpskih radikala
08. 09. 2026. u 23:00
U SKOKOVIMA... Jovanov oštro odgovorio Piculi
08. 09. 2026. u 22:03
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Policija nije mogla da veruje šta vidi! Uhapšen nekadašnji prvi čovek formule 1, nosio sačmaru na aerodrom
Neverovatne vesti stižu iz Portugala. Berni Eklston (95), nekadašnji prvi čovek Formule 1, uhapšen je pošto je na aerodromu kod njega pronađena sačmara.
07. 09. 2026. u 18:13
Bešiktaš stao uz Dušana Vlahovića! Klub se oglasio saopštenjem
Bešiktaš je izdao saopštenje povodom odluke da Dušan Vlahović bude upućen Disciplinskom odboru zbog incidenta sa Škrinjarom tokom prvenstvenog meča sa Fenerbahčeom.
08. 09. 2026. u 22:17
Komentari (0)