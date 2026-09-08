Politika

VUČIĆ UPUTIO APEL: Kampanja da bude bez nasilja, čestitaću protivnicima ako pobede

В. Н.

08. 09. 2026. u 19:45 >> 19:47

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PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, gostuje u Dnevniku RTS gde je govorio o svim aktuelnim temama.

ВУЧИЋ УПУТИО АПЕЛ: Кампања да буде без насиља, честитаћу противницима ако победе

Foto: Printskrin RTS

Pozvao je učesnike izbornih kampanja da probaju da nađu put do ljudi i da se ne bave sobom i nasiljem.

- Molba je da opet ne blokiraju fakultete, ako to čine čine to na sopstvenu štetu i štetu drugih studenata. Građani Srbije će imati priliku da nedvosmisleno iskažu svoju volju i da li žele povratak u prošlost, šta je to što su glavne teme i koliko će političke opcije uspeti da pogode šta je to što ljude zanima - naveo je on.

Istakao je da će prihvatiti izborni rezultat i čestitati protivnicima ako pobede, te ističe da od njih ne očekuje čestitku.

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