Politika

SRBIMA SEKLI GLAVE, PA IGRALI FUDBAL Ovo zlo je uništavao Ratko Mladić: Početak rata im je džihad, a kraj "genocid"

Novosti online

08. 09. 2026. u 17:08

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GENERAL Ratko Mladić sahranjen je juče u Beogradu.

СРБИМА СЕКЛИ ГЛАВЕ, ПА ИГРАЛИ ФУДБАЛ Ово зло је уништавао Ратко Младић: Почетак рата им је џихад, а крај геноцид

Jerry Lampen / AFP / Profimedia

Na društvenim mrežama širi se snimak na kome se vidi protiv čega se borio general Mladić!

U ratu u BiH su delovali strani islamski borci, poznati kao mudžahedini.

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