SRBIMA SEKLI GLAVE, PA IGRALI FUDBAL Ovo zlo je uništavao Ratko Mladić: Početak rata im je džihad, a kraj "genocid"
GENERAL Ratko Mladić sahranjen je juče u Beogradu.
Na društvenim mrežama širi se snimak na kome se vidi protiv čega se borio general Mladić!
U ratu u BiH su delovali strani islamski borci, poznati kao mudžahedini.
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