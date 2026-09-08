GENERALOV POSLEDNJI DAR, UMESTO CVEĆA, ŠANSA ZA ŽIVOT

GDE su dame stale nastaviće muškarci. Utakmicama u grupama B (Sofija) i D (Kluž Napoka) sutra počinje EP za odbojkaše, na kojem "orlovi" veruju da će visoko uzleteti. Naši su juče otputovali u Tampere, gde će u grupi C u petak (19.00) protiv Estonije startovati na šampionatu Starog kontinenta. Inače, svečano otvaranje je u četvrtak u Napulju, a finale i meč za bronzu 26.septembra u Milanu.