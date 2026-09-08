GENERALOV POSLEDNJI DAR, UMESTO CVEĆA, ŠANSA ZA ŽIVOT
POSLEDNjI ispraćaj generala Ratka Mladića poneo je i jednu posebnu, ljudsku poruku.
Njegova porodica zamolila je sve koji žele da mu odaju počast da umesto cveća i venaca pomognu bolesnoj deci. Novac namenjen poslednjem pozdravu tako može postati nečija terapija i nova šansa. Jer najlepši poslednji pozdrav možda je upravo onaj koji nekome drugom postane nova šansa za život.
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