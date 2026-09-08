Politika

GENERALOV POSLEDNJI DAR, UMESTO CVEĆA, ŠANSA ZA ŽIVOT

В. Н.

08. 09. 2026. u 15:34

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POSLEDNjI ispraćaj generala Ratka Mladića poneo je i jednu posebnu, ljudsku poruku.

ГЕНЕРАЛОВ ПОСЛЕДЊИ ДАР, УМЕСТО ЦВЕЋА, ШАНСА ЗА ЖИВОТ

Foto: Novosti

Njegova porodica zamolila je sve koji žele da mu odaju počast da umesto cveća i venaca pomognu bolesnoj deci. Novac namenjen poslednjem pozdravu tako može postati nečija terapija i nova šansa. Jer najlepši poslednji pozdrav možda je upravo onaj koji nekome drugom postane nova šansa za život.

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