"SVAKE SEKUNDE MORAMO DA RADIMO NA TOME": Pogledajte šta je Tadić govorio o hapšenju Ratka Mladića
Jučerašnji pogreb generala Ratka Mladića ponovo je evocirao sećanja od pre više od 20 godina i izjave tadašnjih državnika
Nekadašnji predsednik Srbije Boris Tadić svojevremeno je otvoreno govorio o hapšenju i izručenju Ratka Mladića Haškom tribunalu, a njegove tadašnje reči danas ponovo privlače pažnju javnosti.
Dok se pitanje Mladića nalazilo u samom vrhu političke agende, Tadić je upozoravao da bi Srbija mogla da ima ozbiljne probleme na putu evropskih integracija ukoliko general ne bude izručen Tribunalu ili država ne dokaže da se on ne nalazi na njenoj teritoriji.
– Ako Ratko Mladić ne bude izručen Haškom tribunalu ili ako Srbija ne pruži dovoljno verifikovanih dokaza da se ne nalazi na teritoriji Srbije, Srbija će se suočiti sa ozbiljnim problemima evropskih integracija. Zbog toga Srbija svakog dana, svake sekunde, tu mislim na njene institucije, mora da radi na rešenju tog problema – govorio je tada Tadić.
Posebno upečatljivo zvuči njegova poruka da državne institucije praktično "svake sekunde“ moraju da se bave Mladićem, čime je jasno pokazao koliki je značaj tadašnja vlast pridavala zahtevima koji su stizali iz Haga i evropskih centara moći.
Tadić je potom izneo i dva scenarija koja je video kao rešenje.
– Ili da Mladić bude uhapšen ili da se ubedi da se dobrovoljno preda, gde god se on nalazio – rekao je.
Na tome se nije zaustavio, već je Mladiću javno uputio novi poziv da se preda.
– Ja sam rekao da se nadam da će Ratko Mladić biti uhapšen. Ja sam ga pozvao da se dobrovoljno preda. Evo, to činim još jednom – poručio je Tadić.
Ovaj arhivski snimak predstavlja upečatljivo svedočanstvo o politici tadašnje vlasti.
Mladić je na kraju uhapšen 26. maja 2011. godine u Lazarevu kod Zrenjanina, a nekoliko dana kasnije izručen je Haškom tribunalu.
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