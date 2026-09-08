Čukarički doveo pojačanje iz Premijer lige Engleske

Prelazni rok za "brđane" još uvek traje

FOTO: FK Čukarički

Čukarički je doveo još jedno pojačanje u finišu prelaznog roka, pošto je ugovor sa klubom sa Banovog brda potpisao engleski fudbaler Remi Ris-Doten.

Radi se o momku rođenom 6. marta 2006. godine, koji igra na poziciji levokrilnog napadača.

- Veoma sam lepo dočekan u novom klubu. Zaista sam uzbuđen i jedva čekam da počnem i odigram svoju prvu utakmicu. Svi u Čukaričkom su veoma prijateljski nastrojeni prema meni, veoma sam srećan - rekao je po potpisivanju ugovora Ris-Doten, koji je potom ukratko govorio o svojoj karijeri:

Počeo je da igra fudbal sa šest godina. Bio u Čelsiju, pre nego što je prešao u Sautempton, a potom i u Bornmutu od svoje 12. godine, sve do nedavno. Za prvi tim "trešnjica" debitovao je pre dve godine, sa 18 godina, protiv Njukasla. Upisao je tri nastupa za prvi tim Bornmuta, a igrao je i na pripremnim i prijateljskim utakmicama.

Saigrač Remiju Risu-Dotenu bio je srpski reprezentativni čuvar mreže Đorđe Petrović, momak koji je ponikao u Čukaričkom i koji je upravo u ovom klubu zakoračio u seniorski fudbal.

- Đorđe ima veoma lepo mišljenje o svom bivšem klubu. Rekao mi je da treba da prihvatim ovu priliku i da uopšte ne bi trebalo da imam dilemu oko transfera. Već mi je mnogo toga lepog ispričao o klubu i učinio da se radujem dolasku ovde, upoznavanju kluba, stručnog štaba, igrača, ali i samog grada Beograda. On je sjajan, sjajan momak, uz to i odličan golman. Verovatno je najbolja osoba sa kojom sam mogao da razgovaram na ovu temu, s obzirom da sad napuštam dom, svoju zemlju i porodicu i dolazim u novi grad i novi klub. Bio mi je velika podrška i rekao mi je da, ako mi bilo šta bude potrebno, mogu slobodno da ga pozovem i da će biti tu za mene - kazao je Ris-Doten.