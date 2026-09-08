NE ZNAJU NI KO JE RATKO MLADIĆ, ALI IMAJU STAV: Blokaderke priznale da nisu upućene
Blokaderi ne prestaju sa napadima nakon jučerašnje sahrane Ratka Mladića u Beogradu, ali snimak razgovora sa pojedinim učesnicama blokada pokazuje da neke od njih gotovo ništa ne znaju o nekadašnjem komandantu Vojske Republike Srpske.
Dok se prethodnih dana njegovo ime ponovo našlo u centru političkih i medijskih sukoba, odgovori pojedinih blokaderki na jednostavno pitanje – „Da li ti znaš ko je Ratko Mladić?“ – pokazali su koliko zapravo poznaju temu o kojoj se u javnosti vode žestoke rasprave.
Jedna od njih otvoreno je priznala da o Mladiću zna veoma malo.
– Vrlo malo, znam da su oprečna neka stanovišta o tome ko je, šta je, kako je... Imam drugare koji baš misle da je on heroj, ali ja ne.
Druga sagovornica bila je još direktnija i priznala da praktično nema informacije o nekadašnjem komandantu VRS.
– Pa nisam upućena, iskreno, samo sam videla. Ne znam ovako generalno ništa o njemu.
Treća blokaderka, za razliku od njih, iznela je jasan negativan stav.
– Iz njegove istorije i svega što je radio moje mišljenje jeste da je zločinac.
Mladić je juče sahranjen na Topčiderskom groblju u Beogradu, gde se okupio veliki broj građana, ratnih veterana, članova porodice i zvaničnika. Pre sahrane, u Crkvi Svetog Luke na Vidikovcu služeno je opelo koje je predvodio patrijarh srpski Porfirije.
Nakon opela formirana je pogrebna povorka, a Mladić je na Topčiderskom groblju sahranjen uz vojne počasti i počasnu paljbu. Od njega su se nad grobom oprostili general-potpukovnik Petar Škrbić i njegov sin Darko Mladić.
Ratko Mladić, nekadašnji komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske, preminuo je 27. avgusta u 84. godini u Hagu, gde je izdržavao kaznu doživotnog zatvora.
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