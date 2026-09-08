BUDUĆI PODOFICIRI VOJSKE SRBIJE PRED POSLEDNJIM ISPITOM: Evo kako izgleda završna faza obuke (VIDEO)

MINISTARSTVO odbrane saopštilo je danas da se kandidati iz građanstva koji pohađaju Kurs za podoficire Vojske Srbije trenutno nalaze u završnoj fazi šetomesečnog osposobljavanja za početne podoficirske dužnosti.

Foto: Vojska Srbije

Nakon uspešno završena prva dva modula u Centru za obuku i usavršavanje podoficira "Narednik Milunka Savić" u Pančevu, budući podoficiri sada prolaze stučno-specijalističku obuku u jedinicama Vojske Srbije.

Tokom ovog modula, koji traje 17 nedelja, obučavaju se za upotrebu sredstava svog roda, odnosno službe, kao i za komandovanje timom, grupom i odeljenjem i za izvođenje obuke.

Kako se navodi, kandidati se u Centru za obuku kopnene vojske u Požarevcu, obučavaju za odgovarajuće formacijske dužnosti u pešadiji, artiljeriji, oklopnim jedinicama i inžinjeriji i u toj jedinici Komande za obuku usvajaju znanja iz taktike upotrebe sredstava, naoružanja i opreme roda, strojeve, vatrene i fizičke obuke, kao i vojne topografije.

Oni koji uspešno savladaju sve planirane sadržaje krajem meseca će biti promovisani u čin vodnika i tako stupiti u stroj profesionalnih pripadnika Vojske Srbije.

Ministarstvo odbrane u saopštenju poziva mladiće i devojke koji na ovaj način žele da ostvare karijeru u Vojsci Srbije da se jave na aktuelni javni konkurs za osposobljavanje na Kursu za podoficire, koji je otvoren do 30. septembra 2026. godine.

Pravo prijave imaju svi punoletni državljani Srbije sa najmanje četvorogodišnjim srednjim obrazovanjem, rođeni 1990. godine ili kasnije i koji su zdravstveno i psihofizički sposobni, bez obzira na to da li su odslužili vojni rok sa oružjem ili ne.

Tanjug

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