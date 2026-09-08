PLAN U FINALNOJ FAZI: Više zemalja Evrope kupiće američke rakete "patriot" za isporuku Ukrajini
VIŠE evropskih zemalja namerava da kupi američke rakete za PVO sisteme "patriot" i prebaci ih Ukrajini, kako bi se ojačala ukrajinska odbrana od ruskih napada u predstojećim zimskim mesecima.
Pozivajući se na neimenovane izvore, Blumberg prenosi plan o nabavci raketa koji je u finalnoj fazi, i uključivaće korišćenje sredstava sa liste prioritetnih zahteva NATO-a za Ukrajinu, odnosno PURL, za kupovinu novog paketa presretača koji bi bili isporučeni Kijevu.
Prema navodima izvora, presretači će u Ukrajinu stići na vreme za zimu.
Oni su dodali da je paket o kojem se pregovara direktan odgovor na zahteve ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog koji je zatražio da Ukrajini bude isporučeno 300 raketa za sistem "patriot".
Plan će biti razmatran na sastanku Kontakt grupe za odbranu Ukrajine, pri čemu se očekuje da će prisustvovati predstavnici Sjedinjenih Američkih Država, kao i da će Grčka, Nemačka i Češka da se istaknu, navodi Blumberg.
Velika Britanija je najavila da će donirati 100 miliona funti u program PURL, ali nije precizirano koliko će od toga biti izdvojeno za rakete "patriot".
(Tanjug)
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