BRAĆA BLIZANCI LEČE VRANJANCE: Ognjen i Martin Stevanović diplomirali medicinu prošle godine i istog dana se zaposlili u rodnom gradu

ROĐENI istog dana, odrasli uz istu ideju - medicina kao životni poziv. Ognjen i Martin, blizanci iz Vranja, nisu imali dilemu kada je trebalo da izaberu srednju školu, niti kasnije fakultet.

Foto: Ustupljena privatna arhiva

Zajedno su završili srednju Medicinsku školu u Vranju, a zatim i Medicinski fakultet u Skoplju, istog dana potpisali i ugovore o radu u Zdravstvenom centru u Vranju. Njihova želja je da istovremeno dobiju i specijalizaciju.

- Mi smo pobornici zdravog života, radili smo kao fitnes treneri i savetnici. Interesovanje za zdrave navike odvelo nas je u medicinske vode, počinje priču Martin.

Njegov brat Ognjen dodaje, sa osmehom:

- Želimo da budemo lekari, ali i primer pacijentima. Ne da savetujemo vežbanje i zdravu ishranu, a sami to ne praktikujemo.

Diplomirali su prošle godine, nostrifikovali diplome, položili državni ispit i odlučili da se na konkurs za lekare jave baš u rodnom gradu.

- Mnogi su čekali godinama na posao, a mi smo nedavno dobili faksimile i na našu radost - posao čim smo konkurisali. Imamo po 26 godina i pacijenti se često iznenade kad nas vide. Martin radi na medicini rada, a ja u službi opšte medicine - kaže Ognjen.

Nova radna mesta OGNjENOV i Martinov dolazak pravo je osveženje za vranjsko zdravstvo, koje se godinama suočava sa nedostatkom lekara. Uz podršku resornog Ministarstva otvorena su nova radna mesta i dodeljene brojne specijalizacije, a Ognjen i Martin deo su generacije mladih lekara koji su odlučili da ostanu u svom gradu. U njihovim rukama biće zdravlje građana Pčinjskog okruga - a oni ga dočekuju spremni, sa osmehom, energijom i elanom koje nosi mladost.

Njihova blizanačka povezanost vidi se i u razgovoru - dopunjuju se, razmenjuju mišljenja, baš kao što su to činili tokom školovanja.

- Željni smo znanja, nadamo se da ćemo se vremenom oprobati i u urgentnoj medicini, jer obojica težimo ka hirurškim granama, a opšte je poznato da je najbolja životna škola za lekare rad u Hitnoj pomoći ili u Urgentnoj službi - dodaje Martin.

Pacijenti su ih, kažu, prihvatili sa osmehom, a za kolege imaju samo reči hvale. Menadžment i stariji lekari pomažu im u prilagođavanju, savetuju ih i podržavaju. Zanimljivo je da fizički nisu identični - naprotiv, vrlo su različiti, pa u šali kažu da nikada nisu imali klasične blizanačke "muke" da ih ljudi mešaju, već su često morali da "dokazuju" da su zaista blizanci.

Foto: Ustupljena privatna arhiva

Na pitanje da li su razmišljali da ostanu u Skoplju ili izaberu neki klinički centar, odgovaraju uglas:

- Od prvog dana znali smo da se vraćamo - ne samo u Srbiju, već u naš rodni grad. Planiramo da ovde živimo i radimo, da pomažemo ljudima. Roditelji su nam bili velika podrška tokom školovanja, i posebno nam je drago što smo zbog njih ponovo kod kuće - kažu braća.