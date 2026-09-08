BRAĆA BLIZANCI LEČE VRANJANCE: Ognjen i Martin Stevanović diplomirali medicinu prošle godine i istog dana se zaposlili u rodnom gradu
ROĐENI istog dana, odrasli uz istu ideju - medicina kao životni poziv. Ognjen i Martin, blizanci iz Vranja, nisu imali dilemu kada je trebalo da izaberu srednju školu, niti kasnije fakultet.
Zajedno su završili srednju Medicinsku školu u Vranju, a zatim i Medicinski fakultet u Skoplju, istog dana potpisali i ugovore o radu u Zdravstvenom centru u Vranju. Njihova želja je da istovremeno dobiju i specijalizaciju.
- Mi smo pobornici zdravog života, radili smo kao fitnes treneri i savetnici. Interesovanje za zdrave navike odvelo nas je u medicinske vode, počinje priču Martin.
Njegov brat Ognjen dodaje, sa osmehom:
- Želimo da budemo lekari, ali i primer pacijentima. Ne da savetujemo vežbanje i zdravu ishranu, a sami to ne praktikujemo.
Diplomirali su prošle godine, nostrifikovali diplome, položili državni ispit i odlučili da se na konkurs za lekare jave baš u rodnom gradu.
- Mnogi su čekali godinama na posao, a mi smo nedavno dobili faksimile i na našu radost - posao čim smo konkurisali. Imamo po 26 godina i pacijenti se često iznenade kad nas vide. Martin radi na medicini rada, a ja u službi opšte medicine - kaže Ognjen.
Nova radna mesta
OGNjENOV i Martinov dolazak pravo je osveženje za vranjsko zdravstvo, koje se godinama suočava sa nedostatkom lekara. Uz podršku resornog Ministarstva otvorena su nova radna mesta i dodeljene brojne specijalizacije, a Ognjen i Martin deo su generacije mladih lekara koji su odlučili da ostanu u svom gradu. U njihovim rukama biće zdravlje građana Pčinjskog okruga - a oni ga dočekuju spremni, sa osmehom, energijom i elanom koje nosi mladost.
Njihova blizanačka povezanost vidi se i u razgovoru - dopunjuju se, razmenjuju mišljenja, baš kao što su to činili tokom školovanja.
- Željni smo znanja, nadamo se da ćemo se vremenom oprobati i u urgentnoj medicini, jer obojica težimo ka hirurškim granama, a opšte je poznato da je najbolja životna škola za lekare rad u Hitnoj pomoći ili u Urgentnoj službi - dodaje Martin.
Pacijenti su ih, kažu, prihvatili sa osmehom, a za kolege imaju samo reči hvale. Menadžment i stariji lekari pomažu im u prilagođavanju, savetuju ih i podržavaju. Zanimljivo je da fizički nisu identični - naprotiv, vrlo su različiti, pa u šali kažu da nikada nisu imali klasične blizanačke "muke" da ih ljudi mešaju, već su često morali da "dokazuju" da su zaista blizanci.
Na pitanje da li su razmišljali da ostanu u Skoplju ili izaberu neki klinički centar, odgovaraju uglas:
- Od prvog dana znali smo da se vraćamo - ne samo u Srbiju, već u naš rodni grad. Planiramo da ovde živimo i radimo, da pomažemo ljudima. Roditelji su nam bili velika podrška tokom školovanja, i posebno nam je drago što smo zbog njih ponovo kod kuće - kažu braća.
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