MIRZIJOJEV: Orden Srbije simbol prijateljstva sa Uzbekistanom koje je sve jače

PREDSEDNIK Uzbekistana Šavkat Mirzijojev izjavio je, nakon što mu je predsednik Srbije Aleksandar Vučić uručio Orden Republike Srbije na velikoj ogrlici, da to visoko državno odlikovanje doživljava kao simbol dubokog poštovanja srpskog naroda prema Uzbekistanu i prijateljstva dve zemlje koje je, kako je istakao, sve jače.

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"U ime višenacionalnog naroda Uzbekistana i u svoje lično ime izražavam duboku zahvalnost predsedniku Aleksandru Vučiću za takvu odluku i ukaz. Sve što ste rekli danas potvrđuje da dve bratske zemlje žele da nastave da razvijaju svoje odnose", rekao je Mirzijojev. Naveo je da su delegacije Srbije i Uzbekistana današnjim razgovorima formirale čvrst temelj za dalji razvoj odnosa dve zemlje. ​

Mirzijojev je istakao da je njegova poseta Beogradu prva u istoriji poseta predsednika Uzbekistana Srbiji i da ona bez sumnje otvara novu stranicu u saradnji dve strane. "Danas smo doneli istorijsku odluku o uspostavljanju odnosa strateškog partnerstva između Srbije i Uzbekistana. To još jednom potvrđuje da je ova istorijska poseta. To nije samo novi status, već svestan izbor u korist poverenja, uzajamnog poštovanja i zajedničke budućnosti", rekao je predsednik Uzbekisatana.

Prema njegovim rečima, pred Srbijom i Uzbekistanom je novi zadatak - da ispune partnerstvo novim sadržajima.

"O tome smo danas detaljno, ozbiljno razgovarali i u užem i u širem krugu. To su novi projekti i investicije, to su nova radna mesta, povećanje trgovine i blagostanja naših naroda", naveo je Mirzijojev. Izrazio je zahvalnost predsedniku Vučiću na ličnom doprinosu razvoju uzbekistansko-srpskih odnosa. "Vašu političku volju za saradnju, vašu pažnju prema Uzbekistanu oseća cela naša delegacija još od jučerašnjeg dana kada smo stigli. Vaša otvorenost za dijalog omogućila je da se u kratkom roku postavi čvrst temelj za našu saradnju i da se naši odnosi podignu na novi nivo, nivo strateškog partnerstva. Uveren sam da je ovo početak čvrstog prijateljstva i dugoročne saradnje od uzajamne koristi", istakao je Mirzijojev.