SLANI ROLAT OD GOTOVIH KORA: Ukusno predjelo za svaku priliku

Ako tražite ideju za ukusno predjelo koje se priprema bez mnogo muke, slani rolat od gotovih kora odličan je izbor. Uz nekoliko jednostavnih sastojaka dobićete dekorativno i izdašno jelo koje će ulepšati svaku svečanu trpezu, slavsku dasku ili porodično okupljanje.

FOTO: Novosti

Sastojci

Za koru:

8 gotovih kora za pitu

2 jaja

5 kašika ulja

100 ml jogurta

100 gr feta sira

2 kašike kisele pavlake

6 g praška za pecivo

susam za posipanje

Za namaz:

200 ml kisele pavlake

200 gr krem sira

200 gr šunke u listićima

Priprema

Umutite jaja sa uljem i jogurtom, pa dodajte izmrvljeni feta sir i kiselu pavlaku. Sve dobro sjedinite, a zatim umešajte prašak za pecivo. Dobijenom smesom premažite kore i ređajte ih jednu preko druge direktno u pleh dimenzija 30×40 centimetara. Poslednju koru premažite filom i pospite susamom. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200 stepeni oko 15 minuta.

Pečenu koru izvadite iz pleha i okrenite tako da strana sa susamom bude okrenuta nadole. Ispod kore stavite čistu kuhinjsku krpu ili papir za pečenje, pa je uvijte. Ostavite da se potpuno ohladi.

U međuvremenu pomešajte kiselu pavlaku i krem sir. Ohlađenu koru premažite polovinom namaza, preko cele površine rasporedite listiće šunke, a zatim ih premažite preostalim namazom. Pažljivo uvijte rolat, obmotajte ga providnom folijom i ostavite u frižideru najmanje sat vremena da se dobro ohladi i stegne. Pre posluživanja isecite rolat na kolutiće širine oko jednog centimetra.

Poslužite dobro ohlađen i uživajte u svakom zalogaju!