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SLANI ROLAT OD GOTOVIH KORA: Ukusno predjelo za svaku priliku

Milena Tomasevic

07. 09. 2026. u 12:00

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Ako tražite ideju za ukusno predjelo koje se priprema bez mnogo muke, slani rolat od gotovih kora odličan je izbor. Uz nekoliko jednostavnih sastojaka dobićete dekorativno i izdašno jelo koje će ulepšati svaku svečanu trpezu, slavsku dasku ili porodično okupljanje.

СЛАНИ РОЛАТ ОД ГОТОВИХ КОРА: Укусно предјело за сваку прилику

FOTO: Novosti

Sastojci

Za koru:

  • 8 gotovih kora za pitu
  • 2 jaja
  • 5 kašika ulja
  • 100 ml jogurta
  • 100 gr feta sira
  • 2 kašike kisele pavlake
  • 6 g praška za pecivo
  • susam za posipanje

Za namaz:

  • 200 ml kisele pavlake
  • 200 gr krem sira
  • 200 gr šunke u listićima

Priprema

Umutite jaja sa uljem i jogurtom, pa dodajte izmrvljeni feta sir i kiselu pavlaku. Sve dobro sjedinite, a zatim umešajte prašak za pecivo. Dobijenom smesom premažite kore i ređajte ih jednu preko druge direktno u pleh dimenzija 30×40 centimetara. Poslednju koru premažite filom i pospite susamom. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200 stepeni oko 15 minuta.

Pečenu koru izvadite iz pleha i okrenite tako da strana sa susamom bude okrenuta nadole. Ispod kore stavite čistu kuhinjsku krpu ili papir za pečenje, pa je uvijte. Ostavite da se potpuno ohladi.

U međuvremenu pomešajte kiselu pavlaku i krem sir. Ohlađenu koru premažite polovinom namaza, preko cele površine rasporedite listiće šunke, a zatim ih premažite preostalim namazom. Pažljivo uvijte rolat, obmotajte ga providnom folijom i ostavite u frižideru najmanje sat vremena da se dobro ohladi i stegne. Pre posluživanja isecite rolat na kolutiće širine oko jednog centimetra.

Poslužite dobro ohlađen i uživajte u svakom zalogaju!

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