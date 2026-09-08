Politika

VUČIĆ: Avio linija Beograd - Taškent biće otvorena u narednih sedam do osam meseci

V.N.

08. 09. 2026. u 14:20

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PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je danas na poslovnom forumu Srbija - Uzbekistan da bi direktna avio-linija Beograd - Taškent mogla da bude uspostavljena već u narednih sedam do osam meseci.

ВУЧИЋ: Авио линија Београд - Ташкент биће отворена у наредних седам до осам месеци

Foto: George Mdivanian / Panthermedia / Profimedia

  - Priča o avio liniji nije na dugom štapu i verujem da ćemo avio liniju uspostaviti u roku od sedam do osam meseci, najkasnije od ovog trenutka. Dakle, moći ćete da putujete redovnom linijom Beograd-Taškent - rekao je Vučić u obraćanju na forumu, kojem prisustvuje i predsednik Uzbekistana Šavkat Mirzijojev.

Vučić je istakao da će otvaranje avio-linije biti od odlučujućeg značaja za unapređenje odnosa dve zemlje.

 - Za povezivanje ljudi, povezivanje privrede, povezivanje kompanija. Razume se i bolje upoznavanje jednih sa drugima. Više turista će ići u Uzbekistan, i u Samarkand, Bukaru i Taškent, i verujem da će veliki broj ljudi iz Uzbekistana dolaziti u našu zemlju - rekao je Vučić.

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