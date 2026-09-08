Fudbal

Nagrada za sjajno Svetsko prvenstvo: Vozinja kandidat za najboljeg golmana planete

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

08. 09. 2026. u 15:23

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LISTA kandidata za najboljeg golmana sveta je objavljena. U trci za trofej "Lav Jašin" nalazi se 10 imena.

Награда за сјајно Светско првенство: Возиња кандидат за најбољег голмана планете

FOTO: Tanjug/AP/Mike Stewart

Najzanimljivije je to što na spisku nema čuvara mreže Mančester sitija Đanluiđija Donarume, ali svoje mesto na njoj je pronašo Vozinja.

Iskusni 40-godišnjak koji brani za Kolo Kolo bio je otkrovenje na Svetskom prvenstvu. On je blistao na golu Zelenortskih Ostrva i za njega je ovo sigurno velika čast.

Spisak golmana za nagradu "Lav Jašin": 

Jasin Bono (Al Hilal), Tibo Kurtoa (Real Madrid), Đoan Garsija (Barselona), Gregor Kobel (Borusija Dortmund), Emilijano Martinez (Čelsi), Eduard Mendi (Al Ahli), David Raja (Arsenal), Matvej Safonov (PSŽ), Unai Simon (Atletik Bilbao), Vozinja (Kolo Kolo).

Interesantno je i to da se na listi nalaze trojica golmana iz Španije, selekcije koja je postala šampion sveta.

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