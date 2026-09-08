Hrvat suspendovan zbog 163 udarca

Očekivana odluka BBBofC-a

Foto: Instagram/filip_hrgovic

Hrvatski bokser Filip Hrgović dobio je zabranu boksovanja u trajanju od 30 dana, koju mu je odredio Britanski odbor za kontrolu boksa (BBBofC). Iako je iz ringa izašao kao šampion, Hrgović mora na prinudnu pauzu zbog ogromnog fizičkog napora i broja primljenih udaraca.

Hrgović je u spektakularnom meču savladao mladu nadu britanskog boksa, Mosesa Itaumu, prekidom u devetoj rundi i tako osvojio upražnjeni pojas IBF šampiona u teškoj kategoriji. Međutim, cena pobede bila je visoka.

Iako je slavio, statistika pokazuje koliko je meč bio iscrpljujući. Hrgović je tokom borbe primio čak 163 udarca, zbog čega je Britanski odbor odmah aktivirao standardnu proceduru zaštite boraca. Ova suspenzija je preventivna mera koja se izriče bokserima nakon svakog teškog meča kako bi se zaštitili od ozbiljnijih povreda glave i tela.

Njegov protivnik, Moses Itauma, prošao je znatno gore. Njemu je određena suspenzija od 45 dana. Itauma je u osmoj i devetoj rundi potpuno ostao bez snage, jedva se držeći na nogama pod naletima hrvatskog teškaša.

Drama je kulminirala na dva minuta i 27 sekundi pre kraja devete runde, kada je sudija Hauard Foster prekinuo borbu, dok je Itaumin trener Ben Devison gotovo istovremeno ubacio peškir u ring. Poraženi bokser je bio u toliko lošem stanju da su mu pomogli pri izlasku iz ringa, a dvoranu je napustio na nosilima i hitno je prebačen u bolnicu na preglede. Srećom, nekoliko sati kasnije pušten je na kućni oporavak.

Prema pravilima BBBofC-a, svaki borac koji izgubi tehničkim nokautom automatski dobija zabranu od najmanje 28 dana. U Itauminom slučaju, zbog težine poraza i stanja u kojem se nalazio, ta mera je produžena na mesec i po dana.