Nesreće

BORBA PROTIV VATRENE STIHIJE: Stavljen pod kontrolu požar u okolini Rudne glave kod Majdanpeka

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

08. 09. 2026. u 15:39

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POŽAR u okolini Rudne glave kod Majdanpeka je stavljen pod kontrolu.

БОРБА ПРОТИВ ВАТРЕНЕ СТИХИЈЕ: Стављен под контролу пожар у околини Рудне главе код Мајданпека

V.K.

Helikopter MUP-a Srbije su otišli jer je prestala potreba za njihovim angažovanjem, prenosi RTS.

Na Suvoj planini situacija je nepromenjena, od vatre se brani šumoviti predeo sa strane opštine Bela Palanka.

Najveći problem vatrogascima predstavlja vetar koji neprekidno duva i menja pravac.

Tanjug

BONUS VIDEO - Vatrena stihija u Deliblatskoj peščari

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