BORBA PROTIV VATRENE STIHIJE: Stavljen pod kontrolu požar u okolini Rudne glave kod Majdanpeka
POŽAR u okolini Rudne glave kod Majdanpeka je stavljen pod kontrolu.
Helikopter MUP-a Srbije su otišli jer je prestala potreba za njihovim angažovanjem, prenosi RTS.
Na Suvoj planini situacija je nepromenjena, od vatre se brani šumoviti predeo sa strane opštine Bela Palanka.
Najveći problem vatrogascima predstavlja vetar koji neprekidno duva i menja pravac.
Tanjug
BONUS VIDEO - Vatrena stihija u Deliblatskoj peščari
Preporučujemo
POŽAR BUKTI U SVRLjIGU Marković:Situacija nije naivna,vatra se brzo širi zbog suše i vetra
05. 09. 2026. u 17:11
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Policija nije mogla da veruje šta vidi! Uhapšen nekadašnji prvi čovek formule 1, nosio sačmaru na aerodrom
Neverovatne vesti stižu iz Portugala. Berni Eklston (95), nekadašnji prvi čovek Formule 1, uhapšen je pošto je na aerodromu kod njega pronađena sačmara.
07. 09. 2026. u 18:13
Oglasio se Orban: "Pripremite se. Ovo je tek početak!"
ČESTITAM Alis Vajdel, Ulrihu Zigmundu i celom AfD-u na njihovoj uverljivoj pobedi, napisao je Orban.
08. 09. 2026. u 08:22
Komentari (0)