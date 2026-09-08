Svet

KIJEV TRLJA RUKE Pistorijus je odlučio: Nemačka će Ukrajini proslediti rakete "patriot" iz sopstvenih zaliha

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

08. 09. 2026. u 15:47

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

NEMAČKA će sporučiti Ukrajini rakete za PVO sisteme "patriot" iz svojih državnih zaliha, izjavio je danas ministar odbrane Nemačke Boris Pistorijus.

КИЈЕВ ТРЉА РУКЕ Писторијус је одлучио: Немачка ће Украјини проследити ракете патриот из сопствених залиха

Foto: us army staff sgt. ian vega cerezo

-Odlučio sam da isporučim Ukrajini hitno potrebne rakete presretače PAC-2 iz zaliha Bundesvera, rekao je on na video-konferenciji ministara odbrane zemalja koje podržavaju Ukrajinu, javlja Rojters.

Pistorijus je rekao da će Nemačka takođe povećati snabdevanje raketama vazduh-vazduh i da će nastaviti da isporučuje dronove i municiju dugog dometa Ukrajini.

Ranije danas Blumber je preneo da više evropskih zemalja namerava da kupi američke rakete za PVO sisteme "patriot" i prebaci ih Ukrajini, kako bi se ojačala ukrajinska odbrana od ruskih napada u predstojećim zimskim mesecima.

Pozivajući se na neimenovane izvore, Blumberg je preno da je plan o nabavci raketa koji je u finalnoj fazi, i uključivaće korišćenje sredstava sa liste prioritetnih zahteva NATO-a za Ukrajinu, odnosno PURL, za kupovinu novog paketa presretača koji bi bili isporučeni Kijevu.

Prema navodima izvora, presretači će u Ukrajinu stići na vreme za zimu.

Oni su dodali da je paket o kojem se pregovara direktan odgovor na zahteve ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog koji je zatražio da Ukrajini bude isporučeno 300 raketa za sistem "patriot".

Plan će biti razmatran na sastanku Kontakt grupe za odbranu Ukrajine, pri čemu se očekuje da će prisustvovati predstavnici Sjedinjenih Američkih Država, kao i da će Grčka, Nemačka i Češka da se istaknu, navodi Blumberg.

Velika Britanija je najavila da će donirati 100 miliona funti u program PURL, ali nije precizirano koliko će od toga biti izdvojeno za rakete "patriot".

Tanjug

BONUS VIDEO - Vatrena stihija u Deliblatskoj peščari

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Muslimani glavna tema američkih izbora, Vens predvodi napade na islam - ranije pričali da imigranti jedu kućne ljubimce
Svet

0 0

Muslimani glavna tema američkih izbora, Vens predvodi napade na islam - ranije pričali da imigranti jedu kućne ljubimce

REPUBLIKANCI su uoči izbora 3. novembra sve snažnije usmerili kampanju na muslimane i islam, upozoravajući na radikalizam, šerijatsko pravo i bezbednosne pretnje. Kritičari tvrde da se time širi strah i stigmatizuje cela zajednica, dok republikanci odgovaraju da otvaraju legitimna pitanja o ekstremizmu, bezbednosti i ulozi religije u javnom životu, piše Rojters.

08. 09. 2026. u 14:17

Politika
Tenis
Fudbal
ODGOVOR ĐAVOLJOJ EKIPI IZ BRISELA: Grčki analitičar ponizio Ursulu i Koštu zbog naci-napada na Srbiju

ODGOVOR ĐAVOLjOJ EKIPI IZ BRISELA: Grčki analitičar ponizio Ursulu i Koštu zbog naci-napada na Srbiju