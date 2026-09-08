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NIŠTA OD TREĆEG MEČA: Usik odbio Fjurija

Filip Milošević

08. 09. 2026. u 15:47

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Menadžer ukrajinskog boksera Aleksandra Usika, Sergej Lapin, odbacio je poziv Britanca Tajsona Fjurija za treći meč, preneo je Skaj sports.

НИШТА ОД ТРЕЋЕГ МЕЧА: Усик одбио Фјурија

Foto: Nick Potts / PA Images / Profimedia

Jedan od najboljih boksera današnjice, Tajson Fjuri, neće boksovati protiv Entoni Džošue pošto se nisu složili oko mesta održavanja meča. Pa tako "kralj cigana" sada traži novog protivnika.

Fjuri je ranije poručio da bi, ukoliko ne dođe do njegove borbe sa Džošuom, voleo da se po treći put sastane sa Usikom.

"Usik nije Tajsonov rezervni plan. Ako je Fjuriju potreban protivnik, trebalo bi da poseti platformu 'Ready to Fight'. Tamo mu mogu pomoći da pronađe dostojnog protivnika. Aleksandar je uvek otvoren za velike izazove, ali ozbiljne namere moraju da budu potkrepljene konkretnom ponudom, a ne izjavama u medijima", rekao je Lapin.

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