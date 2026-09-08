BOCAN-HARČENKO: Smrt generala Mladića otkrila antisrpsko lice tzv. zapadnog pravosuđa
AMBASADOR Rusije u Srbiji, Aleksandar Bocan-Harčenko, izjavio je da je sudbina generala Ratka Mladića tragična i da je njegova smrt u Hagu otkrila antisrpsko lice takozvanog zapadnog pravosuđa.
- Njegova sudbina i smrt su tragični, jer mu ni u poslednjim danima života takozvano 'zapadno pravosuđe' nije omogućilo da vidi svoje rodno ognjište i vrati se u otadžbinu. To pokazuje zlu nameru i otkriva pravo, u ovom slučaju antisrpsko lice takozvanog zapadnog pravosuđa - naglasio je ruski ambasador.
Bocan-Harčenko je ocenio da veliki broj ljudi koji su došli da odaju počast generalu Ratku Mladiću najbolje pokazuje stav srpskog naroda prema njemu.
Ambasador je za televiziju "Rusija 1", prenosi Sputnjik, rekao da je imao priliku da se sa generalom Mladićem sretne više puta tokom rata u Bosni i Hercegovini, kad je pratio tadašnjeg specijalnog izaslanika ruskog predsednika za bivšu Jugoslaviju, Vitalija Čurkina, i Igora Ivanova u njihovim nastojanjima da pronađu rešenje za bosansku i jugoslovensku krizu.
- Mogu reći da su general i njegovi vojnici uvek pokazivali najljubazniji odnos i pažnju, osiguravali bezbednost i, kada je reč o vojnim i vojnopolitičkim pitanjima, nastojali da olakšaju diplomatske napore - istakao je ruski ambasador.
(Tanjug)
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