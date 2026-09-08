Fudbal

Sve se dobro završilo: Skot Mektomini uspešno operisan

Filip Milošević

08. 09. 2026. u 15:30

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Fudbaler Napolija i reprezentativac Škotske Skot Mektomini uspešno je operisan, saopštio je danas klub iz Napulja.

Све се добро завршило: Скот Мектомини успешно оперисан

FOTO: Tanjug/AP Photo/Armando Franca, File

"Kao što je planirano, Mektomini je jutros podvrgnut proceduri ablacije. Intervencija je bila u potpunosti uspešna. Mektomini će mirovati oko dve nedelje pre nego što nastavi sa treninzima", saopštio je Napoli.

Italijanski mediji navode da je škotski fudbaler morao da se podvrgne hirurškoj intervenciji na srcu, pošto mu je prošle nedelje dijagnostikovana blaga aritmija.

Reprezentativac Škotske je 2024. godine prešao iz Mančester junajteda u Napoli.


 

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NAGRADE ZA NAJBOLJE: U Kučevu održano finale 8. sezone Seoskih igara u organizaciji Sportskog saveza Srbije
Ostali sportovi

0 0

NAGRADE ZA NAJBOLJE: U Kučevu održano finale 8. sezone Seoskih igara u organizaciji Sportskog saveza Srbije

U Kučevu je završeno finale 8. sezone Seoskih igara Sportskog saveza Srbije. Na otvaranju su prisutne su pozdravili zamenica predsednika opštine Nevena Jovanović Trailović, predsednik Sportskig saveza opštine Kučevo Aleksandar Ilić, državni sekretar Ministarstva sporta Ratko Nikolić, a Seoske igre SSS je zvanično otvorio predsednik Sportskog saveza Srbije Davor Štefanek:

08. 09. 2026. u 15:00

Politika
Tenis
Fudbal
HUMANOST OD SEPTEMBRA NA ISTOJ ADRESI: Teatar Fondacije Mozzart na Dorćolu spreman za novu sezonu

HUMANOST OD SEPTEMBRA NA ISTOJ ADRESI: Teatar Fondacije Mozzart na Dorćolu spreman za novu sezonu