Sve se dobro završilo: Skot Mektomini uspešno operisan
Fudbaler Napolija i reprezentativac Škotske Skot Mektomini uspešno je operisan, saopštio je danas klub iz Napulja.
"Kao što je planirano, Mektomini je jutros podvrgnut proceduri ablacije. Intervencija je bila u potpunosti uspešna. Mektomini će mirovati oko dve nedelje pre nego što nastavi sa treninzima", saopštio je Napoli.
Italijanski mediji navode da je škotski fudbaler morao da se podvrgne hirurškoj intervenciji na srcu, pošto mu je prošle nedelje dijagnostikovana blaga aritmija.
Reprezentativac Škotske je 2024. godine prešao iz Mančester junajteda u Napoli.
Preporučujemo
Pao prvi gol u novoj sezoni Lige šampiona! Strelac iskusni kapiten Aston vile
08. 09. 2026. u 19:30
Majstorija u Ligi šampiona: Fudbaler AEK-a postigao fantastičan pogodak (VIDEO)
08. 09. 2026. u 19:16
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
SPEKTAKL NA POČETKU LIGE ŠAMPIONA: Murinjov Real dočekuje "njegov" Inter
Šesnaest godina nakon što je sa Interom osvojio Ligu šampiona, Žoze Murinjo kreće u misiju osvajanja evropske titule broj 16 sa Real Madridom. Prvi veliki ispit stiže odmah na startu grupne faze jer na "Santijago Bernabeu" dolaze upravo neugodni "neroazuri" (21.00).
08. 09. 2026. u 07:00
"Bomba" u Partizanu: Crno-beli doveli reprezentativca Srbije!
Veliki posao RK Partizan. Parni valjak je u svoje redove doveo reprezentativca Srbije.
08. 09. 2026. u 18:10
Oglasio se Orban: "Pripremite se. Ovo je tek početak!"
ČESTITAM Alis Vajdel, Ulrihu Zigmundu i celom AfD-u na njihovoj uverljivoj pobedi, napisao je Orban.
08. 09. 2026. u 08:22
Komentari (0)