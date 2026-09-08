Sve se dobro završilo: Skot Mektomini uspešno operisan

Fudbaler Napolija i reprezentativac Škotske Skot Mektomini uspešno je operisan, saopštio je danas klub iz Napulja.

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"Kao što je planirano, Mektomini je jutros podvrgnut proceduri ablacije. Intervencija je bila u potpunosti uspešna. Mektomini će mirovati oko dve nedelje pre nego što nastavi sa treninzima", saopštio je Napoli.

Italijanski mediji navode da je škotski fudbaler morao da se podvrgne hirurškoj intervenciji na srcu, pošto mu je prošle nedelje dijagnostikovana blaga aritmija.

Reprezentativac Škotske je 2024. godine prešao iz Mančester junajteda u Napoli.



