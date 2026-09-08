Fudbal

IZ NAPRETKA PORUČUJU: "Ovo je pobeda za predsednika Nenezića"

М.М.

08. 09. 2026. u 15:06

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Kruševljani su uspeli da slave u prethodnom kolu

ИЗ НАПРЕТКА ПОРУЧУЈУ: Ово је победа за председника Ненезића

Photo: M.A./ATAImages

Fudbaleri Napretka ostvarili su tokom vikenda važnu pobedu nad ekipom Jedinstva, čime su se vratili u sam vrh tabele. Težak trijumf u utakmici koja je još jednom potvrdila ujednačenost ovogodišnjeg prvoligaškog takmičenja, „Čarapani” su posvetili prvom čoveku kluba.

Šef stručnog štaba Napretka, Saša Mićović, istakao je da su tri boda plod velike borbe, ali i zahvalnosti za podršku koju je tim imao u teškim trenucima.

Ovu pobedu posvećujemo predsedniku Milošu Neneziću. Bio je uz nas posle dva bolna poraza od TSC-a i Javora, pružio nam je veliku podršku pred utakmicu sa Jedinstvom – izjavio je Mićović.

Junak susreta, baš kao i u duelu protiv Grafičara, bio je Filip Stuparević. On je postigao svoj drugi gol u dresu Napretka, a prethodno je nad njim napravljen i prekršaj za najstrožu kaznu. Iako je put do pobede bio trnovit, Kruševljani su pokazali karakter.

Analizirajući duel između Jedinstva i Spartaka, videli smo da Ubljani poseduju značajan individualni kvalitet i brzu tranziciju. Nesvesno smo se spustili i priveli prvo poluvreme kraju sa minimalnim vođstvom. Početkom drugog dela ponovila se „stara boljka” i primili smo gol. Nismo iskoristili ni penal, ali Bog nas je nagradio za požrtvovanje i na kraju smo zasluženo osvojili tri značajna boda – zaključio je strateg Kruševljana Mićović.

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