UEFA uvela radikalne promene i nova pravila, evo šta sve čeka igrače i sudije u Ligi šampiona

Najelitnije takmičenje kreće večeras

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Prvi čovek sudijske organizacije UEFA, Roberto Roseti, predstavio je nove smernice koje će se primenjivati u elitnom takmičenju, ali i u ostalim ligama pod okriljem evropske kuće fudbala.

Glavna poruka je jasna: "Sudija ponovo postaje centar odluke, a VAR se meša samo u ekstremnim slučajevima."

UEFA je lansirala platformu "Clear Line" (Čista linija), svojevrsnu video-biblioteku sa preko 100 primera, kako bi se ujednačili kriterijumi od Engleske do Azerbejdžana. Cilj je da VAR intervencije budu predvidive i svedene na minimum.

Evo detaljnog objašnjenja svih novih pravila i smernica:

1. VAR samo za "očigledne greške"

Osnovna ideja je da se izbegne preterano seckanje igre. Sudije na terenu se ohrabruju da same donose odluke i da ne čekaju potvrdu iz sobe. VAR će reagovati samo ako postoji "kristalno čist" dokaz da je sudija pogrešio. Ako postoji bilo kakva sumnja, odluka na terenu ostaje.

2. Ograničeno vreme za analizu (Pravilo 30-90 sekundi)

UEFA želi da stane na put čekanju koje traje po nekoliko minuta. Maksimalno vreme za analizu spornog momenta je između 30 i 90 sekundi. Sudijama je dozvoljeno da pogledaju samo dva ili tri usporena snimka (za intenzitet kontakta) i snimke u normalnoj brzini kako bi ocenili dinamiku pokreta.

3. Revolucija: VAR proverava i drugi žuti karton!

Do sada VAR nije mogao da interveniše kod žutih kartona. Od sada, ukoliko sudija dodeli drugi žuti karton koji je očigledno pogrešan, VAR može pozvati sudiju do monitora da preinači odluku i spreči nepravedno isključenje.

4. Samo kapiten sme kod sudije

Ovo pravilo smo već videli na Evropskom prvenstvu. Svaki igrač koji nije kapiten, a koji pritrči sudiji da protestuje ili traži objašnjenje, dobiće automatski žuti karton. Sudija će komunicirati isključivo sa vođom ekipe.

5. Slučaj "Pubil" – Penal za ruku u šesnaestercu

Poučeni greškom Ištvana Kovača sa meča Atletiko – Barselona, UEFA je razjasnila situaciju: Ako je lopta u igri unutar kaznenog prostora i bilo ko je dotakne rukom (u situacijama koje su ranije bile sporne oko toga da li je lopta prethodno izašla ili ne), to će se tretirati kao penal. Nema više slobodnih interpretacija – ruka u boksu je kazneni udarac.

6. Brza izmena ili "hlađenje" od minut

Igrač koji se menja ima 10 sekundi da napusti teren. Ako to ne učini, igrač koji ulazi moraće da sačeka jedan minut pre nego što kroči na teren, ostavljajući svoj tim sa desetoricom. Takođe, igrač kojem se ukaže pomoć na terenu mora čekati jedan minut pre povratka u igru (osim golmana).

7. Kazna za odugovlačenje: Korner umesto gol-auta

Ako golman ili igrač odugovlače sa izvođenjem gol-auta duže od 5 sekundi, sudija može dosuditi korner za protivničku ekipu. Slično važi i za aut – ako se predugo čeka, posed lopte se menja i pripada protivniku.

8. "Zakon Prestijani" – Pokrivanje usta

Za razliku od FIFA, UEFA neće direktno davati crvene kartone igračima koji pokrivaju usta dok govore protivniku. Ipak, sudije imaju instrukciju da to tretiraju kao nesportsko ponašanje i dodele žuti karton, uz mogućnost naknadne istrage disciplinske komisije.

9. Zamena identiteta

Ako sudija kazni pogrešnog igrača (npr. da žuti karton bratu blizancu ili saigraču koji nije napravio faul), VAR će odmah intervenisati isključivo radi ispravke identiteta, bez ulaženja u težinu samog prekršaja.

10. Greške kod kornera i gol-auta

Pogrešno dosuđen korner može biti preinačen u gol-aut samo ako se to može uraditi trenutno, bez ikakvog odlaganja nastavka igre. S druge strane, pogrešno dosuđen gol-aut se ne može pretvoriti u korner putem VAR-a.

11. Napuštanje terena u znak protesta

Ukoliko ekipa odluči da napusti teren ili ostane sa manje od sedam igrača zbog protesta, meč će se smatrati izgubljenim službenim rezultatom, bez mogućnosti odlaganja ili ponovnog igranja.