MIRZIJOJEV U BEOGRADU POSLAO SNAŽNU PORUKU VUČIĆU: "Vi ste pravi arhitekta odnosa Srbije i Uzbekistana"

PREDSEDNIK Uzbekistana, Šavkat Mirzijojev, izjavio je danas u Beogradu da je uveren da će njegova poseta, kao prvog predsednika Uzbekistana u istoriji koji je posetio Srbiju, dati novi podsticaj i kvalitet odnosima dve zemlje.

Foto: Printskrin Instagram/mirziyoyev_sh

Mirzijojev je, tokom plenarnog sastanka delegacija dve zemlje, zahvalio predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i ministrima Vlade Srbije na srdačnom dočeku, ističući da se delegacija Uzbekistana u Beogradu oseća kao kod kuće.

- Sama činjenica da za ovim stolom, tokom ovih razgovora, sedi gotovo cela vlada Srbije koja je ovde prisutna, daje jednu simboliku. Meni je moj tim preneo da su oni na najvišem nivou sa pregovorima, da su u mogućnosti da imaju veoma važne i produktivne sastank, i da su takvi bili na Mešovitoj komisiji, gde su mogli da se dogovore o brojnim oblastima i o želji da komuniciraju i da rade zajedno - rekao je Mirzijojev.

On je pohvalio predsednika Srbije na posednom doprinosu unapređenja odnosa dve zemlje.

- Vi ste zaista pravi arhitekta tog kvaliteta između odnosa Srbije i Uzbekistana. Odnosi su izgrađeni već na prvom sastanku koji smo imali u Uzbekistanu i ja zaista osećam da vi gradite, osmišljavate i projektujete ove odnose - naveo je on.

Dodao je da su rezulti uspešne saradnje dve zemlje današnje potpisivanje Deklaracije o strateškom partnerstvu i 20 konkretnih sporazuma u brojnim oblastima.

Foto: Printskrin Instagram/buducnostsrbijeav

Takođe, osvrnuo se i na politiku koju Srbija vodi kada je reč o odnosima u regionu.

- Uveren sam da će vaše liderstvo i vaša politika integracije na Zapadnom Balkanu jačati mir, stabilnost i održivost u regionu, i takođe izvesti region na put prosperiteta - naveo je Mirzijojev.

Istakao je da su stavovi Srbije i Uzbekistana po ključnim međunarodnim i regionalnim pitanjima u potpunosti podudarni i najavio da će Uzbekistan aktivno učestvovati na predstojećoj izložbi Ekspo 2027 u Beogradu sa svojim nacionalnim paviljonim i obimnim kulturnim programom.

(Tanjug)

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