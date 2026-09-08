Politika

JAČAJU VEZE SRBIJE I UZBEKISTANA: Razmatra se direktan let Beograd–Taškent

D.D.

08. 09. 2026. u 12:38

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, na sastanku delegacija Srbije i Uzbekistana u Palati Srbija, da dve zemlje mogu u svim oblastima društvenog života da unaprede saradnju i istakao da bi najpre trebalo što pre potpisati sporazum o slobodnoj trgovini i doneti odluku o uspostavljanju direktne avio-linije Beograd-Taškent.

ЈАЧАЈУ ВЕЗЕ СРБИЈЕ И УЗБЕКИСТАНА: Разматра се директан лет Београд–Ташкент

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ

- Predstavlja mi posebnu čast što mogu danas da vas ugostim, dragi prijatelju, ovde u Beogradu i Srbiji i da kažem da je za Srbiju, da je za mene lično ovaj susret od ogromnog značaja, sa velikim očekivanjima, velikim nadanjima i u veri da ćemo uspeti da razvijemo najbliže i najbolje moguće odnose sa nama istinski prijateljskom i bratskom zemljom Uzbekistanom - istakao je Vučić na sastanku kojem prisustvuje i predsednik Uzbekistana Šavkat Mirzijojev.

Vučić je rekao da je pod rukovodstvom Mirzijojeva Uzbekistan dostigao neslućene visine. - Divimo se vašim rezultatima, želimo da radimo i sarađujemo sa vašom prelepom zemljom - naveo je predsednik Vučić.

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