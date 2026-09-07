"OD PONOĆI 83.000 PRIJAVA ZA NOVČANU NAKNADU OD 6.000 DINARA" Mali otkrio sve detalje: Do kada traje prijava i kada će građani dobiti novac

MINISTAR finansija Siniša Mali bio je gost Dnevnika na RTS, gde je govorio o novoj pomoći države u iznosu od 6.000 dinara za sve punoletne građane, za koju je prijava počela danas.

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- U ponoć smo krenuli, 83.000 prijava već imamo, što znači da smo pogodili u metu, kada je sama mera u pitanju. Obećali smo svim punoletnim građanima 6.000 dinara jednokratne pomoći. Prijava traje dve nedelje, do 21. septembra, a onda ćemo do 25. septembra isplatiti pomoć, kao što smo i obećali - kazao je ministar.

- Nije prvi put da ovako nešto radimo. Mi smo prošle nedelje usvojili rebalans budžeta za ovu godinu, imamo kao što znate više prihoda od palniranih i želeli smo taj deo prihoda da podelimo sa građanima - rekao je ministar.

Mali kaže da je vrlo jednostavna prijava.

- Sama prijava je izuzetno jednostavna, odete na sajt Uprave za trezor. Prvu stvar koju treba da uradite je da priverite da li ste nosilac prava kada su isplate iz akcionarskog fonda u pitanju. Ukucate svoj JMBG, sistem vam kaže da li imate prava ili nemate. Ako iamte, nemate potrebe da se prijavljujete, automatski ćete dobiti novac. Za one koji nisu u akcionarskom fondu, oni treba da se prijave. Takođe, vrlo jednostavno, JMBG, broj lične karte i dobićete novac. Otvaraju se automatski računi. Mnogo mi je da napomenem, kao i do sada, za naše penzionere, za one koji primaju socijalnu pomoć, oni nema potrebe da se prijavljuju uopšte, automatski će doboti pomoć - rekao je ministar.

Pozvao je građane da se prijave, istakavši da je to narodski novac.

- Imali smo čitav niz pripremnih sastanaka za ovu meru. Hoćemo da sve prođe savršeno. Hoćemo da vidimo da ljudi vide da mi brinemo. U uslovima kada i dalje imate krizu u svetu, ipak jedna mala Srbija pokazuje snagu svojih finansija - istakao je ministar.

- Ovih 6.000 dinara dobijaju svi punoletni građani. Prijave traju do 21. septembra, nakon toga isplata - naveo je Mali.

Ministar kaže da je reč o velikom paketu pomoći.

O povećanju penzija

Govoreći o povećanju penzija, kazao je da do kraja ove nedelje treba da se izađe sa predlogom, kao što je predsednik Aleksandar Vučić obećao.

- Mi na računu imamo 560 milijardu dinara, Srbija je najbrže rastuća ekonomija u Evropi. Uprkos velikim izazovima, jedna Srbija pokazuje da ekonomski raste. Stopa rasta u evrozoni manja je od 1 odsto, a Srbije 3,6 odsto - kazao je Mali.

- Očekujemo narednih dana raspisivanje izbora. Glasali smo da Aleksandar Vučić bude nosilac liste.