Republika Srpska

RATKA SRBI NE ZABORAVLJAJU: Šipovljani odali počast generalu Mladiću

Novosti online

07. 09. 2026. u 15:38

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U ŠIPOVU je danas kod centralnog spomen-obeležja za 101 borca iz ove lokalne zajednice poginulog u Odbrambeno-otadžbinskom ratu služen pomen i odata počast generalu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću.

РАТКА СРБИ НЕ ЗАБОРАВЉАЈУ: Шиповљани одали почаст генералу Младићу

Foto: Profimedia/Peter Dejong

Sekretar opštinske Boračke organizacije Anđelko Vranić rekao je da su se brojni građani ove opštine i danas upisivali u knjigu žalosti otvorenu 31. avgusta, prisluživali sveće i polagali cveće pored fotografije generala Mladića.

On je naveo da su pomenu prisustvovali borci, opštinsko rukovodstvo zajedno sa načelnikom Milanom Kovačem i građani.

(SRNA)

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