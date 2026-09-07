RATKA SRBI NE ZABORAVLJAJU: Šipovljani odali počast generalu Mladiću
U ŠIPOVU je danas kod centralnog spomen-obeležja za 101 borca iz ove lokalne zajednice poginulog u Odbrambeno-otadžbinskom ratu služen pomen i odata počast generalu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću.
Sekretar opštinske Boračke organizacije Anđelko Vranić rekao je da su se brojni građani ove opštine i danas upisivali u knjigu žalosti otvorenu 31. avgusta, prisluživali sveće i polagali cveće pored fotografije generala Mladića.
On je naveo da su pomenu prisustvovali borci, opštinsko rukovodstvo zajedno sa načelnikom Milanom Kovačem i građani.
(SRNA)
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