PLAN VOŠE JE UVEK ISTI: Mateja Gašić posle pobede nad Zemunom ističe da je svaki meč mala bitka

FUDBALERI Vojvodine su na svom stadionu pobedila Zemun (2:1), a Mateja Gašić ističe da je svaki meč mala bitka, a da su belo-crveni ovu dobili i pokazali karakter.

FOTO: FK Vojvodina

Pao je i Zemun (2:1). Cilj ispunjen. Pouke izvučene. Voša nastavlja od meča do meča. Razmišljanja kratkoročna, sve s ciljem da se ispuni ono glavno, na kraju trke…

Sva surovost fudbala videla se na meču sa Zemunom. Imala je “stara dama” deset velikih prilika za gol, ali nekad, kad neće – neće… I baš zato je ova pobeda izuzetno važna!

Mateja Gašić imao je debi u belo-crvenom dresu i ispunio je očekivanja i pokazao da će biti bitan deo tima u svim narednim izazovima.

– Izgledalo je sve super i veoma mi je drago što sam debitovao baš u meču koji je imao i taj epitet “rivalstva” na terenu i tribinama - kaže Gašić. - Osećala se neka vrsta derbija i to rivalstvo koje je dodatno ukrasilo utakmicu. Zaista sam uživao u ambijentu i drago mi je što sam prve minute za Vojvodinu upisao upravo pred sjajnom našom publikom .

Debi u velikom klubu sa sobom nosi određenu dozu pritiska i očekivanja.

– Možda pre utakmice malo razmišljaš o tome da ispuniš očekivanja ljudi iz kluba i svih trenera, ali kada utakmica krene, sve to ostaviš po strani. Tada postoji samo fokus na tvoje zadatke i na ono što treba da uradiš na terenu - rekao je Gašić posle meča. - dodajući da Vojvodina igra dosta kvalitetno i uglavnom kontroliše utakmice.

Tako je , kaže, bilo i na Banovom brdu, gde su imali kontrolu, a da im je u Novom Sadu taj jedan nesrećan gol otežao posao.

FOTO: FK Vojvodina

- Protiv Zemuna smo stvorili mnogo prilika i već na poluvremenu rezultat je mogao da bude 3:1 ili 4:1. Osećali smo kontrolu i videli da uspevamo da stvaramo šanse. Znali smo da je gol “tu negde” i da je pitanje trenutka kada ćemo uspeti da ga postignemo - kaže Gašić.

Prvenstvo je maraton, a svaki segment trke (meč) potpuno je različit.

– Upravo to, svaka utakmica ima neku svoju malu bitku i različite zadatke koje moraš da rešavaš. Ovde smo imali situaciju da gubimo 1:0, ali imamo šanse i kontrolu nad dešavanjima, ali nam je falio gol… Bitno je da znamo da rešavamo takve situacije i da pronađemo način da dođemo do pobede. Protiv Čukaričkog je bio potpuno drugačiji scenario. Važno je što smo pokazali da imamo karakter i da preokrećemo rezultat.

Mateja se brzo uklopio u novi klub. Sve ide u pravom smeru.

– Nije bilo mnogo vremena, odmah sam ušao u “mašinu” i takmičarski ritam. Svi su super, i momci i stručni štab, i zaista su mi mnogo olakšali da se što pre prilagodim – zaključio je talentovani fudbaler “stare dame”.