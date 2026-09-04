VUČIĆ ODGOVORIO PLENKOVIĆU: "Prvo sebe neka pogledaju u ogledalo, pa onda neka drže pridike drugima"

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je hrvatskom premijeru Andreju Plenkoviću, koji je prethodno izjavio da bi "oni koji veličaju Mladića trebalo da se vrate u prvi osnovne".

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Vučić je, tokom obilaska poljoprivrednog gazdinstva Stanković u Bagremovu, u okviru posete Severnobačkom okrugu, poručio Plenkoviću da je najvažnija vrednost jedne nacije da bude vaspitana i školovana da uči o borbi protiv nacizma.

– Poručujuem Andreju Plenkoviću da je najvažnija vrednost jedne nacije da bude vaspitana i školovana da se bori protiv nacizma, a ne da sa oduševljenjem prihvata nacističke pozdrave i vrednosti. Po tom pitanju bi mnogo novih razreda trebalo da se doda u Hrvatskoj, da nauče kako da ne prihvataju nacizam kao najvišu vrednost. Kad to urade kod sebe, neka drže pridike nekom drugom. Posebno ne slobodarskom narodu koji se uvek borio protiv fašizma i nacizma. Beograd je bio jedini glavni grad u regionu, u bivšoj Jugoslaviji, koji je bio napadnut od strane fašista i nacista. Beograd i Podgorica 1944, ali od strane saveznika zbog fašističkog i nacističkog prisustva. Želim da kažem da su to velike razlike i neuporedive stvari. Tako da, prvo sebe neka pogledaju u ogledalo, pa neka drže pridike - bio je jasan predsednik.

Vučić je dodao da je pozdrav "Za dom spremni" mnogo monstruozniji od nemačkog "Zig hajl".

- Ako im je pozdrav koji je mnogo gori od "Zig hajl", po monstruoznosti svog delovanja, a to je "Za dom spremni", a to nije nikakav patriotski, to je ustaški, nacistički pozdrav iz Drugog svetskog rata, normalna stvar, a nije im normalno da nekoga sahranite, i ništa više od toga. Reč jednu nisam rekao ni o meritumu i ni o čemu, mi smo servis da pomognemo, država to mora da uradi. Šta hoćete – da ne obezbedimo skup? Najvažnije je da sve u ponedeljak protekne bezbedno i mirno. Znate li koliko nam je potrebno policajaca i vojnika da očiste, prečešljaju Košutnjak, jer na najtežem mestu se održava sahrana Mladića, najteže mesto za obezbeđenje, dolazak, prilaz ljudi, sve naše snage su usmerene na sigurnost za svakog čoveka, da ne pričam o drugim detaljima. Telo im se ne nalazi u Skupštini, već u crkvi u skladu sa zahtevima porodice. Porodica je tražila da telo bude u crkvi, odredili su grobno mesto. Šta hoće – da pasja groblja pravimo? Kao što su komunisti radili. Da se ne zna gde je ko sahranjen? Da ne može da bude sahranjen pored svoje ćerke. Neće moći dok sam ja predsednik! Uskoro ćete da imate ove mnogo velike i pametne pa sa njima rešavajte - poručio je Vučić.

Na kraju je dodao:

- Tako da, Plenkoviću, ja ću da mui pošaljem ogledalce da vidi kako mu je izgledao koncert u Vukovaru i onaj na kom je on bio u Zagrebu, pa prvo sebi neka kaže šta misli, pa posle neka drži pridike i određuje razrede drugima – zaključio je Vučić.

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