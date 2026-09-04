KONFERENCIJA ZA MEDIJE DARKA MLADIĆA: Moj otac je ubijen u Haškom tribunalu! (VIDEO)

DARKO Mladić, sin generala Ratka Mladića, održao je danas u Beogradu konferenciju za novinare povodom smrti svoga oca, i navo da je general ubijen u Haškom tribunalu nesavesnim lečenjem i namernim davanjem prejakih opijata.

Foto: Nikola Skenderija

- Sutra u 12 časova u Domu vojske Srbije, biće održana komemoracija, sala jedo 300 ljudi, mala, molim vas za rauzmevanje. Sahrana mog oca biće u ponedeak 7 septembra. Od 7 časova ujutru kovčeg sa njegovim telom biće izložen u Crkvi svetog Luke, ko je zainteresovan da izjavi saučešće i oda počast može to da uradi od 7 do 12. Povorka će da ode na Topčidersko groblje, a sahrana čće se održati oko 13 30 ili 14 časova - rekao je sin generala.

Pozvao je sve prijatelje, poštovaoce i rođake Ratka Mladića da dođu u što većem broju i da dostojanstveno isprate njegovog oca.

- Molim sve koje žele da dođu da koriste sredstva javnog prevoza, kako bi se izbegla gužva i da svi koji žele da dođu mogu da prisustvuju. Želeo bi da sahrana prođe mirno i dostojanstveno i da ne bude povod za sukobe i prepucavanja. Pozivam sve da se uzdrže od provokacija i pokušaja da se spreči taj događaj i da ožalošćeni mogu dostojno daa sahrane mog oca - rekao je Darko Mladić.

- Za mene najmučniji period je bio poslednjih 2 meseca, gledao sam ubistvo mog oca, izvršeno je ubistvo generala Mladića u Haškom tribunalu, nesavesnim lečenjem i namernim davanjem prejakih opijata koji su ga doveli do smrti. Za sve detalje i propuste koja je uradila mediicnska služba UN. Prisutan je ovde doktor Gudelj koji je imao uvid i odlazio tamo.

Foto: Nikola Skenderija

- Moj otac je imao dobru negu u tribunalu, ali nega i lečenje nisu isto. Možete čoveka da stavite u hotel sa 7 zvezdica, ali ako ga pogrešno lečite, ne možete da ga spasite. Zadnjih 2 godine je bio u novom krilu, ali nije dobio adekvatno lečenje i na kraju je preminuo od posledice nesavesnog lečenja.

- Dobio sam od Tribunala poziv da je moj otac umro, kada smo zaključili da smo sastavili sve za podnesak koji je trebao da ide sudiji kao obrazloženje na mišljenje veštaka, koji su dobili zadatak da sami sebe ocene.

- Dobio sam saučešće vrlo brzo od predsednika Vučića i cele njegove proodice. Ovo je narodna sahrana i ja se ne bavim politikom i ne bih mešao u politiku. U odnosu na naše zahteve kojih je bilo dosta, kad god je nama nešto trebalo, on je uvek bio tu za nas i sad mu se javno zahvaljujem.

Obraćanje doktora Ognjena Gudelja

- Istina je ovo što je Darko rekao, general je ubijen u Haškom tribunalu, ubijen je nečinjenjem doktora i lekara. Kada nekome ne merite krvni pritisak svakodnevno, ne bavite laboratorijske analize, vi ne pratite bubrežnu funkciju, to je defakto ubistvo. Ako ne radite mesec dana, to je smišljeno ubistvo ,ako mu ne dajete lekove za dijabetes a on je dijabetičar, to je ubistvo. Čekajte, gde su rezultati merenja krvnog pritiska? Oni kažu mi smo odlučil ida ne merimo krvni pritisak ,to je veliki šok za mene kao kardiologa. Kažu "odlučili sm oda mu ne vadimo analize, jer žćelimo da ga poštedimo bola".Teško je to slušati, da vas neko pravi budalom.

Foto:Tanjug/OLIVER BUNIĆ (STF)

- Bol od uboda igle? Čekajte, na osnovu čega mu dajete lekove, procenjujete bolest. Pa znate "odlučili smo da mu ukinemo lek da dijabetes". Tada shvatite da je đavo odneo šalu, na sve to dobijete temperaturnu listu, da mu se daju lek fentanil. Fentanil je lek koji je narkotik, izlučuje se preko bubrega i dolazi do prestanka mokrenja. General u to vreme ima kateter, bubrezi su stali sa radom i pitanje je kada će se njegov život okončati. Moj odgoovr je identičan kao Darka, kao lekar koji ima svu dokumentaciju, kada sam pitao dobio sam. Posle sam saznao kada sam pitao advokata, hteo sam da podnesem tužbu, ali njih niko ne može da tuži. Sve svetske preporuke u lečenju se ne slažu sa vašim modalitetom lečenja i to će da košta nekoga jako mnogo. Zamolio sam tada da dobijem aparat za merenj pritiska generala Mladića, rekla mi je da joj je žao, ali da nemaju aparat za merenje pritiska.

Obraćanje advokata odbrane Dragana Ivetića

- Čak što smo tražili od dokumentacije u aprilu nismo dobili, nije samo pitanje najsvežijih materijala. U poslednjim danima života generala, odbrana je tražila da psolednje dana provede pod lekarskim nadzorom u Srbiji i prisustvu porodice. To nije zahtev da se oslobodi kazne, već zahtev za medicinski transfer u bolnicu uz garancije Srbije. Srbija je ponudila garancija, transport i bolnicu koja bi ga primila, VMA je bila spremna kao vrhunska ustanova koja to može da pruži.

- Zadnji zahtev za puštanje su podržale dvoje sudija, kao i oba nezavisna medicinska eksperta. Ti stručnjaci su prepoznali to. Ovo nije bio zahtev za nešto što ranije nije bilo odobreno. Čak i kad su ljudi osuđeni za najveća krivična dela, Drago Nikolić pušten je nakon pravosnažne presude uz stroeg uslove, Ljubiša Beara dobio je uslovno otpuštanje zbog krve bolesti, iako je ta odluka došla kasno.

Foto:Tanjug/OLIVER BUNIĆ (STF)

- Mehanizam je mogao da odredi stroge uslove koje god su hteli, 2 sudija i 2 nezavisna stručnjaka, prihvatili su puštanje generala. Ipak predsednica je odbila puštanje, Mladić je ostao prvi pritvorenik koji je morao da umre u zatvoru, nakon što je odbijen zahtev za humanitarno puštanje.

- Danas tražim oda se činjenice otkriju i ispitaju, čovek je umro nakon što mu je odibjeno puštenje, porodica mora da sazna odgovore.

Obraćanje ministra Vujića

- Srbija je intenzivno u saradnji sa porodicom, sve vrmee prisutna i u ovom procesu i u odnosu prema drugim licima lišenim slobode koji se nalaze na izdržavanju kazni. Intenzivno smo upozoravali mehanizam na ono što su njihove odluke.

- Razlika između nege i lečenja je suštinska. Lečenje ne možete obavljati u zatvorskoj bolnici, to nigde u svetu nema. U maju mesecu smo imali stav gde je rečeno da jeste general ušao u završnu fazu života, al ida smrtni ishod nije očekivan brzo. U Avgustu prošle godine je odbijen zahtev i rečeno je da je teško bolestan ali da nije u terminalnoj fazi.

Foto: Nikola Skenderija

- U avgustu ove godine, mehanizam dobija od svojih lekara, kažu da je kraj blizu, da su u pitanju 2 nedelje, doslovno oni kažu da se obavesti porodica da promeni planove o dolasku. Da pomere i da dođu što pre, to nisu izjave odbrane i Darka Mladića, to su izjave njih samih iz zatvorske bolnice. Na osnovu toga porodica je zatražila, a Vlada Srbije podržala, o prevremenom puštanju iz humanitarnih razloga. Nije bilo reči o puštanju na prevremenu slobodu. 20. avgusta je odbijen taj zahtev iz razloga, da postoji , ono đšto su dvoje sudija osporili, nešto što se zove retributivni karakter sankcije, a to je da to više nije pitanje. Mi smo pre 20. a posle toga, poslali 4 puta garancije i objašnjenja sa naše strane svega onoga što su oni nalazili u svojoj dokumentaciji: pakt o ljudskim i građanskim pravima UN - da palijativna nega uključuje poštovanje ljudskom dostojanstva, pozvali smo se na Mendela pravila, koja govore o licima koja se nalaze u zatrvoru i koja imaju pravo na adekvatnu medicisnku negu. Potom se podnosi zahtev za preispitivanje odluke, mi pratimo taj zahtev, objašnjavamo da po standardima, pozivali smo se na pravna dokumenta, šta se podrazumeva pod palijatvinom negom, to su dokumenta od Saveta evrope, govorili da protokoli Srbije su usklađeni sa tim standardima. Palijativna nega uključuje lečenje ali da to nije samo medicinska nega.

- Svetska zdravstvena organizacija govori o tome da se pruža potpuna nega pacijentima, pdorška porodici, ne isključuju se druge terapije, da mora da sei zvrši usklađivanje novih dijagnoza i analiza koje je potrebn oda se rade, to sve piše u protokolima SZO, kao deo UN.

- Zatvorska bolnica je napomenula značaj prisustva proodcie, čak je predsednica mehanizma, kada je dobila potvrdu od bolnice, da razmotri zatvorska uprava, da potvrdi ekstenzivnije i podruženi boravak porodice u bolnici.

- Stručnjaci koje je angažovao mehanizam, jasno su rekli u preporukama - razdvojil isu lečenje i okruženje. Jedan od eksperata navodi značaj porodičnog okruženja, jezičkog okruženja.

- Drugi ekspert ističe i navodi značaj supruge, sina, unuka, da budu pored njega. Navode razlog da može biit rizik transporta. Mi u trećem dopisu, jer smo daval igaranciju u kojoj kažem oda ćemo angažoovati medicinski avion, lekare u pratnji, da ćemo biti u komunikaciji i iispoštovati sve što se traži. I da ukolik ose desi bilo šta tokom transporta da ćemo prihvatiti i tu vrstu rizika kao Srbija.

- I Vučić se obratio tribunalu i dao svoj autoritet i zalaganje, da se vidi da Srbija stoji iza svih garancija. Otišli sm okorak dalje , već smo počeli da spremamo transport, anticipirali uslove i varijante, i spremali na VMA čitavu analizu protokola i njihovu dokumentaciju da možemo odmah da dostavim otribunalu, jer smo se nadali da postoji dovoljno razloga, da je to faza da prelazimo u humanitarni razlog i poštovanje ljudskog dostojanstva.

- Na moju žalost, u trenutku spremanja svega i očekivanja pozitivne odluke, stigla je informaciaj da je general preminuo, svi naši napori su ostali uzaludni, ali mi smo kao Republika Srbija dali sve od sebe zajedno sa porodicom i uvek poštujući i stavove porodice.

Pitanja novinara

- Svetski standard je poštovanje ljudksog dostojanstva, to je ono št oobavezuje sve nas. Kada neko premine, onda prestane svaka diskusija gde će neko bit isahranjen i pod kojim uslovima, to je na porodici da odluči. Presude međ. sudova Srbija poštuje, Srbija ispunjava međ. obaveze ,ma sva ostala pitanja su unutrašnji zakoni Srbije. To pitanje,da li neko ostaje bez nečega se ne psotavlja, vrlo je jasno tša piše u zakonu o saradnji sa Haškim tribunalo. Mišljenje organizacija je mišljenje, ali akd govorimo o pravu porodice da u miru sahrani svog člana, je nešto o čemu ne možemo debatovati. pravna pitanja možemo ostaviti za posle, ali o humanitarnom aspektu nečije sahrane, poštoavanja želje porodice, dostojanstva, mira, je nešt oo čemu ne možemo voditi raspravu - rekao je ministar Vujić.

- Imate jedan citat gradonačelnika Štutgarta, kada je bilo pitanje sahrane Bajdera, o dostojanstvu sahrane ne možemo debatovati - rekao je Vujić.

- Nemačka je preranim priznavanjem Hrvaztske i Slovenije uvela Jugoslaviju u građanski rat. Stavili su se na jednu stranu, podgrevali rat kad je trebalo. ja sam Ruskoj Federaciji zahvalan jer je imama izbalansiran stav, ukazivala na SB UN na masu propusta o kojima smo pričali. Zapadne zemlje, NATO je pretvorio UN instrument razaranja suvereniteta zemalja koje su bile njene članice - rekao je Darko Mladić.

- Pravo porodice je da sahrani generala Mladića na dostojanstven način. Pravo je građana iskažu pijetet, to mora bit imirno i dostojanstveno. Srbija je tu da obezbedi to i nemojmo menjati teze i govoriti o kazni zato što, kada neko premine, kazna prestaje, izvršenje kazne. Evropske vrednosti jesu poštovanje ljudskog dostojanstva, možda bi se nekom svidelo da se nešto uradili kao i 1946 godine na Adi Ciganliji. To nije način rešavanja i dostojanstven odnos prema preminulom, čak i kada se prema nekom izvršava smrtna kazna, zna se kako se postupa - rekao je ministar Vujić.

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