„TO JE DEFAKTO UBISTVO!“ Dr Gudelj razotkrio šta su radili lekari u Haškom tribunalu

DOKTOR Gudelj oštro je reagovao na medicinski tretman generala Ratka Mladića u Haškom tribunalu, ocenivši da je reč o defakto ubistvu. On je potvrdio izjavu Darka Mladića i istakao da su odluke haških lekara da pacijentu ne mere pritisak i ne rade laboratorijske analize „kako bi ga poštedeli bola” šokantne, nedopustive i profesionalno neprihvatljive.

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- Istina je ovo što je Darko rekao, general je ubijen u Haškom tribunalu, ubijen je nečinjenjem doktora i lekara. Kada nekome ne merite krvni pritisak svakodnevno, ne bavite laboratorijske analize, vi ne pratite bubrežnu funkciju, to je defakto ubistvo. Ako ne radite mesec dana, to je smišljeno ubistvo ,ako mu ne dajete lekove za dijabetes a on je dijabetičar, to je ubistvo. Čekajte, gde su rezultati merenja krvnog pritiska? Oni kažu mi smo odlučil ida ne merimo krvni pritisak ,to je veliki šok za mene kao kardiologa. Kažu "odlučili sm oda mu ne vadimo analize, jer žćelimo da ga poštedimo bola".Teško je to slušati, da vas neko pravi budalo.

- Bol od uboda igle? Čekajte, na osnovu čega mu dajete lekove, procenjujete bolest. Pa znate "odlučili smo da mu ukinemo lek da dijabetes". Tada shvatite da je đavo odneo šalu, na sve to dobijete temperaturnu listu, da mu se daju lek fentanil. Fentanil je lek koji je narkotik, izlučuje se preko bubrega i dolazi do prestanka mokrenja. General u to vreme ima kateter, bubrezi su stali sa radom i pitanje je kada će se njegov život okončati. Moj odgoovr je identičan kao Darka, kao lekar koji ima svu dokumentaciju, kada sam pitao dobio sam. Posle sam saznao kada sam pitao advokata, hteo sam da podnesem tužbu, ali njih niko ne može da tuži. Sve svetske preporuke u lečenju se ne slažu sa vašim modalitetom lečenja i to će da košta nekoga jako mnogo. Zamolio sam tada da dobijem aparat za merenje pritiska generala Mladića, rekla mi je da joj je žao, ali da nemaju aparat za merenje pritiska - rekao je on.