"DALI SMO SVE OD SEBE" Vujić otkrio detalje borbe Srbije za humanitarno puštanje Mladića

MINISTAR Vujić rekao je da je Srbija, zajedno sa porodicom Ratka Mladića, učinila sve što je bilo u njenoj moći da mu bude omogućeno humanitarno puštanje i adekvatna medicinska nega, ali da su svi napori ostali uzaludni nakon što je stigla vest o njegovoj smrti.

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Ministar Vujić je naveo da je Srbija intenzivno sarađivala sa porodicom Ratka Mladića i da je sve vreme bila prisutna u ovom procesu, kao i u odnosu prema drugim licima lišenim slobode koja se nalaze na izdržavanju kazni.

Istakao je da je Srbija više puta upozoravala Mehanizam na posledice njihovih odluka.

Govoreći o zdravstvenom stanju Ratka Mladića, Vujić je rekao da je razlika između nege i lečenja suštinska i da se lečenje ne može adekvatno obavljati u zatvorskoj bolnici.

On je podsetio da je u maju bilo navedeno da je general ušao u završnu fazu života, ali da se smrtni ishod ne očekuje u kratkom roku.

Kako je dodao, u avgustu prošle godine odbijen je zahtev uz obrazloženje da je Mladić teško bolestan, ali da nije u terminalnoj fazi.

Prema rečima Vujića, u avgustu ove godine Mehanizam je od svojih lekara dobio informaciju da je kraj blizu i da se očekuje u roku od dve nedelje. Doslovno je, kako je naveo, navedeno da porodicu treba obavestiti da promeni planove i da dođe što pre.

- To nisu izjave odbrane i Darka Mladića, to su izjave njih samih iz zatvorske bolnice- rekao je Vujić.

On je naveo da je na osnovu tih informacija porodica zatražila, a Vlada Srbije podržala, humanitarno puštanje Ratka Mladića. Naglasio je da nije bilo reči o puštanju na prevremenu slobodu.

Vujić je podsetio da je 20. avgusta taj zahtev odbijen, uz obrazloženje da postoji takozvani retributivni karakter sankcije, što su, kako je naveo, dvojica sudija osporila.

Kako je rekao, Srbija je i pre 20. avgusta, ali i nakon toga, četiri puta slala garancije i objašnjenja.

Pozivali su se, naveo je, na Pakt o građanskim i političkim pravima UN, Mandelina pravila, kao i na dokumenta Saveta Evrope koja se odnose na palijativnu negu i pravo lica lišenih slobode na adekvatnu medicinsku negu.

- Palijativna nega uključuje lečenje, ali to nije samo medicinska nega- rekao je Vujić, dodajući da je Srbija ukazivala na to da su njeni protokoli usklađeni sa međunarodnim standardima.

On je naveo i da Svetska zdravstvena organizacija pod palijativnom negom podrazumeva potpunu negu pacijenata, podršku porodici, kao i mogućnost primene drugih terapija i sprovođenja neophodnih analiza i dijagnostike.

Vujić je istakao da je i zatvorska bolnica ukazivala na značaj prisustva porodice, a da je predsednica Mehanizma, nakon dobijanja potvrde od bolnice, zatražila da zatvorska uprava razmotri mogućnost dužeg i češćeg boravka porodice u bolnici.

Prema njegovim rečima, stručnjaci koje je angažovao Mehanizam u svojim preporukama su razdvojili pitanje lečenja od pitanja okruženja. Jedan od eksperata, kako je naveo, posebno je ukazao na značaj porodičnog i jezičkog okruženja.

Drugi ekspert je, dodao je Vujić, istakao značaj prisustva supruge, sina i unuka, odnosno potrebu da budu uz Mladića.

- Navode razlog da može biti rizik transporta. Mi smo u trećem dopisu dali garanciju da ćemo angažovati medicinski avion, lekare u pratnji, da ćemo biti u komunikaciji i ispoštovati sve što se traži- rekao je Vujić.

On je dodao da je Srbija bila spremna da prihvati i rizik koji bi eventualno nastao tokom transporta.

Vujić je naveo i da se predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio Mehanizmu i dao svoj autoritet i zalaganje, kako bi se pokazalo da Srbija stoji iza svih datih garancija.

- Otišli smo korak dalje, već smo počeli da spremamo transport, anticipirali uslove i varijante, i spremali na VMA čitavu analizu protokola i njihovu dokumentaciju da možemo odmah da dostavimo Mehanizmu- rekao je on.

Kako je naveo, Srbija se nadala da postoji dovoljno razloga da se pređe u fazu u kojoj bi humanitarni razlozi i poštovanje ljudskog dostojanstva bili presudni.

- Na moju žalost, u trenutku spremanja svega i očekivanja pozitivne odluke, stigla je informacija da je general preminuo- rekao je Vujić.

On je zaključio da su svi napori Srbije ostali uzaludni, ali da je država, zajedno sa porodicom i uz poštovanje njenih stavova, učinila sve što je mogla.