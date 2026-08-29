Politika

SRBIJA ULAZI U BUDUĆNOST: Čak 80 humanoidnih robota dočekivaće goste na Ekspu

В.Н.

29. 08. 2026. u 11:38

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PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić i ministar finansija Siniša Mali prisustvovali su danas svečanosti otvaranja prve fabrike humanoidnih robota u Srbiji kompanije "Minth" u Šapcu.

СРБИЈА УЛАЗИ У БУДУЋНОСТ: Чак 80 хуманоидних робота дочекиваће госте на Експу

Foto: Printskrin/Novosti

- Mnogo automatskih stanica ovakvih, planiramo da uradimo za Ekspo - rekao je predstavnik kompanije.

Predsednik je dodao da će u takvim stanicama svi posetioci moći da unesu kakav napitak žele i da će roboti to da naprave.

Ministar Mali je dodao da je u planu da na Ekspu bude oko 80 robota koji će da dočekuju i pozdravljaju narod.

- Sve će da bude odavde za Ekspo - rekao je Vučić, a potom su mu dodali kafu na čijem vrhu je od mlečne pene napravljen njegov lik.

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