SRBIJA ULAZI U BUDUĆNOST: Čak 80 humanoidnih robota dočekivaće goste na Ekspu

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić i ministar finansija Siniša Mali prisustvovali su danas svečanosti otvaranja prve fabrike humanoidnih robota u Srbiji kompanije "Minth" u Šapcu.

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- Mnogo automatskih stanica ovakvih, planiramo da uradimo za Ekspo - rekao je predstavnik kompanije.

Predsednik je dodao da će u takvim stanicama svi posetioci moći da unesu kakav napitak žele i da će roboti to da naprave.

Ministar Mali je dodao da je u planu da na Ekspu bude oko 80 robota koji će da dočekuju i pozdravljaju narod.

- Sve će da bude odavde za Ekspo - rekao je Vučić, a potom su mu dodali kafu na čijem vrhu je od mlečne pene napravljen njegov lik.