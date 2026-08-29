Egzodus sa Marakane se nastavlja! Zvezda prodala fudbalera u Premijer ligu!

Crveno-beli posle eliminacije iz Lige Evrope drastično menjaju igrački kadar.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Posle Jungvu Seola koji je pojačao nemački Augzburg i napadača Džeja Enema, novog napadača italijanske Bolonje, još jedan fudbaler napustio je stadion "Rajko Mitić".

Uprava Crvene zvezde prihvatila je ponudu Fakela, člana ruske Premijer lige, za Jovana Šljivića koji karijeru nastavlja u ovom klubu.

Šampionu Srbije pripalo je obeštećenje od 500 hiljada evra, uz 30 odsto od naredne prodaje, saznaje Telegraf.

Šljivić je celu prošlu sezonu proveo na pozajmici u OFK Beogradu, jer se nije izborio za mesto u A timu crveno-belih. Međutim, igrama u plavo-belom dresu, skrenuo pažnju kluba iz Voronježa, koji je odlučio da se otvori i angažuje mladog fudbalera.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Jovan je od početka sezone u timu sa Stare Karaburme upisao četiri utakmice i jednom bio strelac, dok je, a ukupno je u plavo-belom nakupio 25 mečeva i dao tri gola.

Nasuprot tome, za Crvenu zvezdu je od ulaska u profesionalne vode odigrao 43 duela i pet puta tresao mreže, namestivši isto toliko golova. Tokom kaljenja na Marakani, branio je boje Grafičara.

Podsetimo, Šljivić je u prvom timu Zvezde "vatreno krštenje" imao pre dve sezone, dok je u leto 2023. poslat na pozajmicu. Afirmisao se na superligaškim terenima, zbog čega je sa samo 20 godina dobio priliku da se oproba i u najjačoj ligi najveće evropske države.

Treba reći da je Jovan Šljivić član mlade selekcije Srbije, do koje je stigao preko svih nižih selekcija pod okriljem FSS.

U novo klubu mu neće biti lako, jer Fakel zauzima poslednje mesto na tabeli ruske Premijer lige, sa samo dva boda na kontu iz pet utakmica.

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