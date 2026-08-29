CRNI BILANS U GAZI: Broj žrtava premašio 73.000
NAJMANjE devet Palestinaca je ubijeno, a 18 povređeno u novim izraelskim napadima na Pojas Gaze u poslednjih 48 sati, prema podacima ministarstva zdravlja te enklave.
Jedno telo je izvučeno iz ruševina nakon izraelskih napada, navodi se u saopštenju ministarstva, prenosi Al Džazira.
Kako se dodaje, u ratu u Gazi od 7. oktobra 2023. godine poginulo je najmanje 73.449 Palestinaca, a povređeno 174.472. Najmanje 1.313 je ubijeno, a 4.361 povređeno od prošlogodišnjeg prekida vatre.
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