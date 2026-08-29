ZAGREVANJE ZA 180. VEČITI DERBI: Zvezda u Ubu, Partizan protiv "romantičara"!
Utakmice sedmog kola fudbalske Superlige Srbije na programu su od danas do ponedeljka.
U poslednjim duelima pred 180. "Večiti derbi" koji se igra 6. septembra na stadionu "Rajko Mitić", branilac titule Crvena zvezda će u Ubu gostovati poslednjeplasiranom Zemunu, dok će Partizan dočekati OFK Beograd.
Sedmo kolo počinje danas u 19 časova kad će Železničar ugostiti Radnik. Dva sata kasnije na programu su tri utakmice, Čukarički će dočekati Vojvodinu, Novi Pazar Mačvu, Radnički u Nišu imenjaka iz Kragujevca.
Jedina maksimalna u prvenstvu, branilac titule, Crvena zvezda, u nedelju od 20 časova gostuje Zemunu na stadionu "Dragan Džajić", a sat kasnije u Loznici igraju IMT i Mladost.
Kolo se završava u ponedeljak, kad će u 19 časova Partizan ugostiti OFK Beograd, sa imperativom pobede posle osvojena samo četiri boda u prvih pet odigranih mečeva.
SUPERLIGA SRBIJE, 7. kolo:
Subota
Železničar Pančevo - Radnik 19.00
Čukarički - Vojvodina 21.00
Novi Pazar - Mačva 21.00
Radnički Niš - Radnički 1923 (KG) 21.00
Nedelja
Zemun - Crvena zvezda 20.00
IMT - Mladost Lučani 21.00
Ponedeljak
Partizan - OFK Beograd 19.00
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