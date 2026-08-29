Fudbal

ZAGREVANJE ZA 180. VEČITI DERBI: Zvezda u Ubu, Partizan protiv "romantičara"!

Танјуг

29. 08. 2026. u 11:32

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Utakmice sedmog kola fudbalske Superlige Srbije na programu su od danas do ponedeljka.

ЗАГРЕВАЊЕ ЗА 180. ВЕЧИТИ ДЕРБИ: Звезда у Убу, Партизан против романтичара!

Foto: N. Skenderija

U poslednjim duelima pred 180. "Večiti derbi" koji se igra 6. septembra na stadionu "Rajko Mitić", branilac titule Crvena zvezda će u Ubu gostovati poslednjeplasiranom Zemunu, dok će Partizan dočekati OFK Beograd.

Sedmo kolo počinje danas u 19 časova kad će Železničar ugostiti Radnik. Dva sata kasnije na programu su tri utakmice, Čukarički će dočekati Vojvodinu, Novi Pazar Mačvu, Radnički u Nišu imenjaka iz Kragujevca.

Photo: Antonio Ahel/ATAImages

Jedina maksimalna u prvenstvu, branilac titule, Crvena zvezda, u nedelju od 20 časova gostuje Zemunu na stadionu "Dragan Džajić", a sat kasnije u Loznici igraju IMT i Mladost.

Kolo se završava u ponedeljak, kad će u 19 časova Partizan ugostiti OFK Beograd, sa imperativom pobede posle osvojena samo četiri boda u prvih pet odigranih mečeva.

SUPERLIGA SRBIJE, 7. kolo:

Subota

Železničar Pančevo - Radnik 19.00

Čukarički - Vojvodina 21.00

Novi Pazar - Mačva 21.00

Radnički Niš - Radnički 1923 (KG) 21.00

Nedelja

Zemun - Crvena zvezda 20.00

IMT - Mladost Lučani 21.00

Ponedeljak

Partizan - OFK Beograd 19.00

Standings provided by Sofascore

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