NJIH IZBORI NE ZANIMAJU: Blokaderi bezidejno čekaju početak izborne kampanje

DO održavanja vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji, čije se raspisivanje očekuje u sledećih par nedelja, ostalo je relativno malo vremena.

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Što se tiče SNS i njenih koalicionih partnera koji su nosioci vlasti u Srbiji, kao i Predsednika Republike Aleksandra Vučića , svim građanima Srbije je vidljivo šta je urađeno od prošlih parlamentarnih izbora, odnosno u proteklih 14 godina.

Srpska Napredna Stranka i Predsednik Republike Aleksandar Vučić izneli su u javnost plan razvoja Srbije do 2030. godine, odnosno 2035. godine.

Opozicione stranke, kojih je samo nekoliko iz perioda pre 2012.godine, a ostale nastale kasnije, još uvek bezidejno čekaju početak izborne kampanje. Sve što su ove stranke preduzimale između ova dva izborna ciklusa, svodilo se na negaciju apsolutno svega što je vlast radila i činila u Srbiji, a što se da videti golim okom ili osetiti na više načina.

Pribegavali su raznim opstrukcijama i demonstracijama i tu im inventivnost nije manjkala. Što se rada u Skupštini tiče, opozicija je bukvalno divljala ili jednostavno bojkotovala rad Parlamenta. Bojkotovala je opozicija rad Skupštine i kada su na dnevnom redu bili predlozi zakona po preporuci EU. Preduzimala je opozicija demonstracije i blokade protiv eksploatacije litijuma, iako je Ugovor o tome sklopljen od strane Demokratske stranke, dok je bila na vlasti. Koristili su svaku tragediju da napadaju vlast, a pogotovo Predsednika Republike. Odlazali su predstavnici pojedinih opozicionih stranaka u Brisel , da tužakaju i blate Srbiju i da za to traže podršku.

Mnogo je destruktivnih aktivnosti ovih stranaka ,koje je nemoguće nabrojati, ali njihov plan i program koji će trebati ponuditi biračima pred prestojeće izbore, ukoliko ga i imaju, kriju kao zmija noge. Jedno je izvesno da će opozicione stranke izaći na izbore, ali kako i u kojim koalicijama, to i one još ne znaju...

Ono što je najinteresantnije posle dve godine strašnog nasilja, koje su ispoljavali u Srbiji, jeste takozvana studentska lista za izbore.

Lista na kojoj su prvobitno imenovana 250 kandidata, koliko skupština ima poslanika, a među kojima nema ni jednog studenta. Kao tvorci ove liste navode se razni ilegalni skupovi po fakultetima, takozvani plenumi i zborovi. Ko stoji iza njih, ko ih plaća, obučava, javnosti nije poznato, ali nadležnim državnim službama jeste.

U međuvremenu ti isti plenumi svakodnevno izbacuju kandidate koje su sami predložili na toj listi, sa raznim obrazloženjima, stavljaju druge i tako će izgleda u nedogled, dok ne dođe zakonski rok da se preda konačna lista kandidata.

Ono najvažnije, što odlikuje blokadere i takozvane studente to je da im je osnovni program sadržan u paroli "UA ,VUČIĆ!", a potom sledi izliv sveopšte mržnje prema SNS, njenim članovima, rukovodiocima, simpatizerima svemu onome što je stvoreno u Srbiji, pa čak i ogromna mržnja prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi, sveštenstvu i samom Patrijarhu. Veliki broj neprimernih uvreda upućenih prema vojsci Srbije, policiji, a sada i vatrogascima koji rizikuju svoje živote gaseći ogromne požare po Srbiji, svakodnevno obeležava rad studenata u blokadi.

Redovno odaze u inostranstvo po podršku za rušenje vlasti u Srbiji, a za takvo ponašanje čak je i himna SFRJ "Hej Sloveni" imala refren "Proklet bio izdajica svoje domovine!"



Oni su čak uspeli da pomire krvne neprijatelje u dva svetska trata, pa uživaju ne malu podršku, a pogotovo finansijsku od Britanaca i Nemaca. Da li sve ove zemlje žele dobrobit srpskom narodu? Odgovor na ovo pitanje znaju i vrapci na grani.

Na plaćenim opozicionim medijima N1 i NovaS, listu "Danas" i od strane mnogih blokaderskih analitičara iznose se anketne procene fantastičnog dobitka studentske liste na izborima.

Znaju ideolozi takozvanih studenata i njihove liste da će njihov rezultat na izborima biti mizeran, a njih izbori u suštini i ne zanimaju. Njih zanima nestabilna Srbija, usporena u privrednom razvoju i sa stalnim konfliktima izazvanih pomoću grupa koje plaćaju i koje će plaćati.

Shodno tome, blokaderi već najavljuju velike nerede, posle saopštenja izbornih rezultata, jer tako im je naređeno...

Na građanima Srbije ostaje da sami procene u kakvoj Srbiji oni i članovi njihovih porodica treba da žive. U nestabilnoj Srbiji, nesamostalnoj, privredno i vojno slaboj, gde će stranci preko svojih pulena na vlasti donositi odluke, ili stabilnoj, neutralnoj, privredno i vojno jakoj, koja ekonomski sve više napreduje i prevazilazi svoje susede, koji su u EU, i koriste ne mala finansijska sredstva dobijena kao članice.

O svemu ovome, kada počne kampanja, pisaće se opširnije....